Casinos Austria wünscht eine wunderschöne Festspielzeit bei den Bregenzer Festspielen

Ab übermorgen steht mit Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“ wieder ein besonderes Highlight auf dem Kultursommerprogramm der Bregenzer Festspiele.

Wien (OTS) - Auch dieses Jahr unterstützt Casinos Austria als Hauptsponsor das vielfältige Festspielprogramm, bestehend aus Opern, Musiktheater- und Lustspielaufführungen. Casinos Austria ist seit der Unternehmensgründung im Jahr 1968 nachhaltiger und verlässlicher Partner zahlreicher Institutionen und Projekte rund um Kunst und Kultur in Österreich und hat die Hauptsponsorschaft der Festspiele bereits bis 2024 verlängert.

Die zwölf österreichischen Casinos bringen als heimische Leitbetriebe mit ihrem Angebot einen Mehrwert in viele Regionen und tragen damit wesentlich zur Wertschöpfung bei - in einem Maß, das weit über die eigene Umsatzleistung hinausgeht. Sie stehen für Faszination und Spannung und damit für jene Emotionen, die auch die Besucher:innen der Bregenzer Festspiele erleben.

Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart zu den Gemeinsamkeiten zwischen den Partnern: „Die Bregenzer Festspiele beweisen jedes Jahr, dass sie offen für neue Strömungen sind. Das Festival kombiniert diese mit bekannten Klassikern zu einem modernen, spannenden Programm. Faszinierende Erlebnisse in höchster Qualität - darum geht es auch in unseren Casinos. Und auch wir haben den Anspruch, Tradition und Innovation für die bestmögliche Unterhaltung unserer Gäste zu vereinen.“

Ein besonderes Anliegen ist für Casinos Austria, in und für Österreich gesellschaftspolitisch tätig zu sein. Etwa mit der zu Jahresbeginn gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe ins Leben gerufenen Initiative „Glückliche Augenblicke“: Im Rahmen dieser Kooperation wurden 30 Tickets der Bregenzer Festspiele an Krebspatient:innen vergeben. Die Betroffenen sollen in ihrer belastenden Situation freudvolle Momente und etwas Leichtigkeit erleben können und dadurch Kraft, Hoffnung und Zuversicht bekommen.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Bregenzer-Festspiele-starten

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43 (1) 53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at

Website: www.casinos.at, www.playsponsible.at



Peter Prostrednik

Head of Sponsoring

Casinos Austria AG

Tel.: +43 (1) 53440 – 22337

E-Mail: peter.prostrednik @ casinos.at

Website: www.casinos.at, www.playsponsible.at