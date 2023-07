KAINDL: Firmenverschmelzung und Neuaufstellung Führungsteam

Leonding (OTS) - Mit 1.7.2023 verschmelzen die beiden Arbeitsschutz-Spezialisten „Wimmesberger Schutz von Kopf bis Fuß“ sowie „Lampl & Schreiber“ zum Mutterunternehmen KAINDL Technischer Industriebedarf GmbH. Durch den gebündelten Markenauftritt nützt KAINDL Synergien und baut seine Leistungsfähigkeit und Servicequalität weiter aus. KAINDL mit Firmensitz in Leonding zählt zu den oberösterreichischen Traditionsunternehmen. Als Groß- und Einzelhändler mit einem umfangreichen Sortiment an Handelswaren – von Antriebs- bis Verpackungstechnik – sowie der individuellen Fertigung in der eigenen Werkstätte hat sich das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner für namhafte Industrie- und Gewerbekunden entwickelt. „ Mit über 130.000 Artikeln, maßgeschneiderten Lösungen und vor allem der kompetenten Fachberatung unterstützen wir Unternehmen dabei, Zukunftstechnologien zu entwickeln und umzusetzen. Wir verstehen uns als Partner und sind imstande – dank unserer hohen Lagerkapazität – schnell zu liefern. Und was im Lager nicht vorrätig ist, wird flexibel gemäß Kundenwunsch beschaffen oder mit unserem modernen Maschinenpark angefertigt “, bringt Thomas Hopfinger, Geschäftsführer KAINDL Technischer Industriebedarf GmbH, die Stärken von KAINDL auf den Punkt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3Q0K5SA

