Aktivitäten in der meinkaufstadt Wien im August 2023

Wien (OTS) - Wien bietet vieles. Auch im Sommer ist in der Stadt immer etwas los: Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Shoppingcenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und was gefällt. Die Dachmarke "meinkaufstadt Wien" ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien und unterstützt die Wiener Nahversorger. Einkaufen in Wien, das bedeutet, reale Shopping-Erlebnisse mit Sinneseindrücken - die durch nichts zu ersetzen sind - zu erleben.

Die Wiener Betriebe bieten neben der Nahversorgung gute Gelegenheiten, um Menschen zu treffen, sich auszutauschen, sich zu unterhalten. Diese Veranstaltungen finden im August statt:

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

03.08. - 31.08. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen, Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität. Unbedingt probieren sollte man auch die im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus bestem Sauerteig. Termine im August: 03.08. + 10.08. + 17.08. + 24.08. + 31.08.

04.08. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz zwischen 9 und 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt bietet für jeden etwas: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes.

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

04.08. - 25.08. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt. Termine im August: 04.08. + 11.08. + 18.08. + 25.08.

16. Bezirk

IG Kaufleute Brunnenviertel in Neulerchenfeld

25.08. Kulinarischer Spaziergang durch das Brunnenviertel

Käse aus aller Welt verkosten, Crêpes aus Syrien probieren, Marillenmarmelade aus der Wachau kosten und an den duftenden Seifen aus Aleppo riechen! Kai Sann, Obmann des Wiener Einkaufgrätzls IG Brunnenviertel, entdeckt gemeinsam mit Interessierten die Geheimnisse des Brunnenviertels. Der Spaziergang ist kostenlos. Freiwillige Spenden gehen an das VinziBett. Treffpunkt ist um 16 Uhr in der Neulerchenfelder Straße 52 (Sprach- und Fotostudio) und nur nach Voranmeldung unter uwieser @ dasfoto.info oder +43 650 494 81 43.

29.08. Wiener Alltagspoet

Im Hinterhof der Apotheke zum Papst in der Neulerchenfelder Straße 4 liest der Wiener Alltagspoet Andreas Rainer ab 18 Uhr kurze Begebenheiten aus Wien und dem Brunnenviertel vor. Da die Sitzplätze begrenzt sind, bitte um Anmeldung per Mail an uwieser @ dasfoto.info.

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.08. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

Aktion des Baustellenmarketings der Wirtschaftskammer Wien

Bis 15.09. Rätsel-Rallye 2023 rund um die U-Bahn-Baustellen U2xU5

Von Mitte Juni bis Mitte September können sich junge Grätzl-Detektive im Volksschulalter auch heuer wieder auf die Suche nach bekannten, historischen Persönlichkeiten im 5., 6., 7., 8. und 9. Bezirk machen. Insgesamt wird es entlang der U-Bahn-Baustellen fünf verschiedene Rätselgebiete geben. Als Belohnung erhalten die Kinder eine Urkunde und eine Medaille. Die Teilnahme ist kostenlos.

