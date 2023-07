Umweltbundesamt veröffentlicht Umwelterklärung

Wien (OTS) - Das Umweltbundesamt informiert in seiner aktuellen Umwelterklärung über seine Aktivitäten aus den Bereichen Ökologie, Soziales und Wirtschaft sowie über sein integriertes Managementsystem. Rund 500 Maßnahmen haben in den letzten zehn Jahren dazu beigetragen, die negativen Umweltauswirkungen der Unternehmensaktivitäten zu reduzieren und die gesteckten Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Zentrale Ziele für 2023 sind weiterhin die Reduktion der Treibhausgas- und Luftschadstoff-Emissionen und die Förderung der Chancengleichheit von Frauen.

Die Umweltbundesamt-Mitarbeiter:innen leisten einen wichtigen Beitrag, um eine nachhaltige und sozial verantwortungsbewusste Unternehmenskultur zu etablieren.

Verena Ehold, Umweltbundesamt Geschäftsführerin

Messbare Erfolge der letzten zehn Jahre

In den vergangenen zehn Jahren konnten in mehreren Schlüsselbereichen Verbesserungen der Umweltleistung erzielt werden. Dies betrifft unter anderem den Energieverbrauch. Durch zahlreiche Maßnahmen, wie die Senkung der Raumtemperatur, Warmwassereinsparungen und den Wechsel auf energieeffizientere IT-Infrastruktur, konnte seit 2012 der Gesamtenergieverbrauch um rund 30 % pro Mitarbeiter:in verringert werden.

Auch im Bereich des Materialeinsatzes konnten Erfolge erzielt werden. Es ist in den vergangenen zehn Jahren gelungen, den Einsatz von Drucker- und Kopierpapier um 68 % pro Mitarbeiter:in zu reduzieren.

Die Verringerung der Reisetätigkeit stellt einen weiteren wichtigen Hebel in der Erreichung der Umweltziele dar. Seit 2012 konnten die bei Flugreisen zurückgelegten Personenkilometer um 59 %, auf knapp über 900.000 pkm reduziert werden. Dennoch verursachen Flugreisen weiterhin die größten Umweltauswirkungen der Geschäftstätigkeiten des Umweltbundesamts. Maßnahmen, wie das hausinterne Reisebüro, das bei der Optimierung der Reiserouten unterstützt, tragen dazu bei, die Treibhausgas- und Luftschadstoff-Emissionen weiter zu reduzieren.

Das umweltbewusste Verhalten der Umweltbundesamt-Mitarbeiter:innen hinsichtlich Abfallerzeugung und Trennverhalten hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Abfallaufkommen seit 2012 um 48% pro Mitarbeiter:in reduziert werden konnte.

Wir arbeiten aktiv für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zum Schutz von Umwelt, Natur und Mensch. Mit ihrem fundierten Wissen tragen die Umweltbundesamt-Expert:innen auch maßgeblich zum schonenden Umgang mit Ressourcen und der Bewältigung der Klimakrise bei.

Georg Rebernig, Umweltbundesamt Geschäftsführer

Chancengleichheit für Frauen

Chancengleichheit und Gleichbehandlung sind von großer Bedeutung für das Umweltbundesamt. Um weibliche Führung zu fördern, werden seit einigen Jahren innovative Modelle wie Führung in Teilzeit, Führungskollektive oder Shared Leadership umgesetzt. Durch diese Maßnahmen liegt der Anteil von Frauen in Führungsebenen mittlerweile bei 50 %. Im Zuge der Initiative zu Female-Empowerment haben seit 2021 circa 200 Mitarbeiterinnen an Seminaren zu selbstbewusstem Auftreten teilgenommen.

Lehrlingsausbildung schafft Perspektive

Die Lehrlingsausbildung hat einen hohen Stellenwert und ist wichtiger Bestandteil des Unternehmenserfolgs. Seit 2022 gibt es die Möglichkeit die Lehre mit Matura zu absolvieren und dabei die Maturaschule in der Arbeitszeit zu besuchen. Neben der Ausbildung und Förderung von jungen Talenten, sieht es das Umweltbundesamt als seine Verantwortung, das umweltbewusste Handeln seiner Lehrlinge zu fördern. Im Zuge von Nachhaltigkeitswochen in Zusammenarbeit mit der Caritas konnten sie in Workshops mehr über Klimaschutz, Ressourcenschonung und soziale Aspekte von Nachhaltigkeit erfahren.

Soziales Engagement

Seit vielen Jahren unterstützen die Mitarbeiter:innen des Umweltbundesamts freiwillig diverse Sozial-Projekte. Durch ihr Engagement konnte unter anderem armutsbetroffenen Familien und Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine unter die Arme gegriffen werden. Im Rahmen des Sozialen Tags „am Himmel“ haben die Mitarbeiter:innen bei Instandhaltungsarbeiten der Caritas Einrichtung mitgeholfen und dadurch einen wichtigen Beitrag geleistet.

Das Umweltbundesamt

Als bedeutendste Expert:innen-Institution für Umwelt in Österreich und einer der führenden Umweltberater in Europa steht das Umweltbundesamt für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zur Sicherung nachhaltiger Lebensbedingungen. Die Expert:innen entwickeln Entscheidungsgrundlagen auf lokaler, regionaler, europäischer und internationaler Ebene. Die Arbeit des Umweltbundesamtes ist transparent und allparteilich, im Dialog mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

