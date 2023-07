Hagelversicherung: Auch der Süden wurde geschädigt

Unwetter schädigten die Kärntner Landwirtschaft: 2,3 Millionen Euro Schaden

Klagenfurt (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 18. Juli 2023): Nach der Steiermark und dem Burgenland am Nachmittag sind schwere Unwetter Montagabend auch über Kärnten hinweggezogen. Betroffen sind die Bezirke Völkermarkt, Klagenfurt Land und Sank Veit an der Glan, wo auf einer Agrarfläche von knapp 6.000 Hektar Ackerkulturen und das Grünland, Gärtnereien und Baumschulen schwer geschädigt wurden. „Durch das gestrige Unwetter entstand alleine in der Landwirtschaft in Kärnten ein Gesamtschaden in der Höhe von 2,3 Millionen Euro. In den letzten 36 Stunden entstand durch die Unwetter bereits ein Schaden in der heimischen Landwirtschaft von über 9 Millionen Euro. Und für heute sind bereits die nächsten schweren Unwetter prognostiziert“, so Dr. Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Zwischenbilanz.

Schadenüberblick im Detail – Kärnten:

Betroffene Bezirke: Völkermarkt, Klagenfurt Land, Sank Veit an der Glan

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Soja, Grünland, Gärtnereien, Baumschulen

Betroffene Agrarfläche: 6.000 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Kärnten durch das gestrige Unwetter: 2,3 Millionen Euro

