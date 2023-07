MCI Finalist für UN PRME-Awards

MCI Top 10 bei Förderung der Integration der nachhaltigen Entwicklungsziele

Innsbruck (OTS) - Das MCI freut sich über einen weiteren internationalen Erfolg: Mit ihrem herausragenden Beitrag zur Förderung der Integration der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) an der Hochschule schafft es die MCI PRME/SDG Ambassador Gruppe unter 43 Einreichungen in die Top 10 des internationalen „Faculty Recognition Awards for Excellence in SDG Integration“. Die Auszeichnung wird von UN PRME (Principles for Responsible Management Education) verliehen, einer Organisation der Vereinten Nationen zur Förderung von Verantwortung, Nachhaltigkeit und Ethik.

Die beispielgebende Arbeit der MCI PRME/SDG Ambassador Gruppe hat beeindruckende Fortschritte in der Bewusstseinsbildung für nachhaltige Entwicklung erzielt und die Integration der SDGs in Lehre, Studierendeninitiativen und der Arbeit mit lokalen und internationalen Stakeholdern erreicht. Die Aktivitäten der Gruppe umfassen unter anderem die MCI Sustainability Week, die internationale Responsible Management Education Research Konferenz und den MCI Earth Day.

Die Jury unterstreicht die bedeutende Arbeit der Finalisten: „Im Namen der United Nations Principles for Responsible Management Education möchten wir Ihnen für Ihren Einsatz und Ihre Bemühungen danken. Ihre inspirierende und wirkungsvolle Arbeit an den Zielen für nachhaltige Entwicklung unterstreicht Ihr Engagement, positive Veränderungen zu bewirken.“

Regina Obexer, Leiterin der Ambassador-Gruppe am MCI, zeigt sich begeistert über die Auszeichnung: „Das Erreichen der Top 10 in diesem internationalen Wettbewerb ist eine schöne Anerkennung der intensiven Arbeit der SDG/PRME Ambassador Gruppe, die sich aus Kolleg:innen der verschiedenen Departments unserer Hochschule zusammensetzt. Gemeinsam arbeiten wir daran, die Themen Verantwortung und Nachhaltigkeit in den verschiedenen Bereichen der Hochschule, insbesondere in der Ausbildung unserer Studierenden, voranzutreiben. Diese Auszeichnung bestärkt uns in unseren Bemühungen.“

„Dieser Erfolg beweist, dass unsere langjährigen Bemühungen in den Bereichen nachhaltige Entwicklung, Verantwortung und Ethik auch internationale Anerkennung finden. Ich gratuliere allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen und freue mich, dass wir in diesem so wichtigen Bereich exzellente Fortschritte machen“, freut sich MCI-Rektor Andreas Altmann.

Mehr Informationen Klicken Sie hier

Rückfragen & Kontakt:

MCI | Die Unternehmerische Hochschule®

Patricia Pichler

Public Relations

+43 (0)512 2070 1527

patricia.pichler @ mci.edu

www.mci.edu