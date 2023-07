So gelingt der Karrierestart: Die besten Chancen für Berufseinsteiger

Aufregung, Spannung, Vorfreude: Der Start ins Arbeitsleben ist ein entscheidender Meilenstein. So sehen die Chancen für Young Professionals am österreichischen Arbeitsmarkt aktuell aus.

Wien (OTS) - Welche Berufsgruppen und Bundesländer bieten die attraktivsten Einstiegsmöglichkeiten? Wo gibt es die meisten Stellenangebote für Young Professionals und wo die lukrativsten Praktikumsplätze?

Von 2019 bis 2022 stieg die Zahl der Stellenausschreibungen für Young Professionals um 25 Prozent, die Zahl der Praktikumsplätze um satte 35 Prozent: Berufseinsteiger*innen sind gefragt. Im Vergleich dazu: Der gesamte Stellenmarkt in Österreich wuchs im selben Zeitraum um 29 Prozent.

Die gefragtesten Young Professionals

Die allgemein hohe Nachfrage nach IT-Fachkräften spiegelt sich auch in den Stellenangeboten für Berufseinsteiger*innen wider: IT-Absolvent*innen sind sehr gefragt.

Young Professionals der IT haben die größte Auswahl: 4.500 Stellenanzeigen standen ihnen im Vorjahr zur Verfügung.

Ebenfalls sehr stark nachgefragt werden Fachkräfte im Finanz- und Rechnungswesen. Insgesamt wurden 4.200 Inserate für Young Professionals dieser Berufsgruppe veröffentlicht und das bedeutet ganze 46 Prozent mehr Jobs im Vergleich zu 2019.

Arbeiten neben dem Studium?

Arbeiten und studieren birgt Herausforderungen, bringt aber gleichzeitig einen einzigartigen Theorie-Praxis-Transfer. Ein berufsbegleitendes Studium signalisiert einem (potenziellen) Arbeitgeber außerdem Durchhaltevermögen, Disziplin, Zeitmanagement und Engagement. Aber auch mittels Praktika lässt sich wertvolle Arbeitserfahrung während der Ausbildung sammeln.

Am meisten nachgefragt:

Praktikant*innen und Werkstudierende im IT-Bereich: Sie konnten im Vorjahr aus über 1.852 Jobs wählen - um 43 Prozent mehr als noch vor vier Jahren.

Auch sehr gefragt sind Praktikant*innen und Werkstudierende im Finanz- und Rechnungswesen: 1.606 Jobs standen ihnen zuletzt zur Verfügung, was einer Steigerung von 17 Prozent gegenüber 2019 entspricht.

Die lukrativsten Praktika: Technik und IT

Unter den Praktika wird das Gehaltsranking ebenfalls von den technischen Branchen angeführt: 2.172 Euro erreicht man im Schnitt bei einem Praktikum oder als Werkstudent*in im Ingenieurswesen. Auf 2.117 Euro pro Monat kommen Praktikant*innen im Bereich IT. An dritter Stelle stehen die Technischen Ausbildungsberufe mit knapp über 2.000 Euro brutto pro Monat.

Die niedrigsten Durchschnittsgehälter werden den Praktikant*innen und Werkstudierenden im Personalwesen (1.633 Euro) oder Marketing, PR und Werbung (1.528 Euro) angeboten. Diese Berufsgruppen lagen auch 2019 auf den hinteren Plätzen des Gehaltsrankings.

Ingenieurs- und IT-Einsteiger am besten bezahlt

Die Berufsgruppe mit dem attraktivsten Gehalt für Berufseinsteiger*innen sind Ingenieur*innen mit durchschnittlich 3.163 Euro monatlich, gefolgt von IT-Fachkräften mit durchschnittlich 3.116 Euro monatlich. An dritter und vierter Stelle liegen Jobs im Bereich Einzelhandel sowie Forschung und Entwicklung, die ein Durchschnittsgehalt von 3.099 bzw. 3.084 Euro monatlich bieten.

Die meisten Jobs für Berufseinsteiger in Wien, Oberösterreich und Steiermark

Im letzten Jahr wurden in Wien 10.074 Stellenangebote für Young Professionals und 8.753 Praktikumsplätze ausgeschrieben - 20 Prozent mehr als im Jahr 2019. Das zweitplatzierte Bundesland im Bundesländerranking ist Oberösterreich: 15 Prozent aller Praktikumsstellen österreichweit und 20 Prozent der Berufseinsteiger-Jobs wurden in Oberösterreich ausgeschrieben. Mit 12 Prozent aller Praktikumsstellen und 14 Prozent der Inserate für Young Professionals liegt die Steiermark auf Platz drei.

Oberösterreich bietet die höchsten Gehälter für Berufseinsteiger

Interessant ist, welches Bundesland mit den besten Gehaltsaussichten lockt: Bei den Young Professionals wird das Ranking von Oberösterreich angeführt. Hier wurden im Durchschnitt 2.947 Euro monatlich in den Stellenanzeigen angeboten. Die geringsten Gehälter wurden in Tirol mit durchschnittlich 2.664 Euro pro Monat angeboten.

In der Steiermark gibt’s die bestbezahlten Praktikumsplätze

Für Praktika werden mit durchschnittlich 2.241 Euro brutto pro Monat die attraktivsten Gehälter in der Steiermark angeboten. Das Burgenland liegt mit durchschnittlich 2.113 Euro pro Monat an zweiter Stelle im Gehaltsranking. Am niedrigsten bezahlt sind die Praktikant*innen und Werkstudierenden in Kärnten, wo durchschnittlich 1.578 Euro pro Monat angeboten werden.

5 Tipps für den Berufseinstieg

Schon während des Studiums einen Plan machen: In der Regel entwickelt man bereits während der Ausbildung ein Gefühl dafür, was einen interessiert und diese Spezialisierung sollte man frühzeitig mit Praktika und dem Aufbau von Kontakten untermauern.



Selbstbewusstsein aufbauen: Wichtig ist, mit einer guten Portion Selbstbewusstsein an den Berufseinstieg heranzugehen. Young Professionals sollten sich bei der Jobsuche nicht als Bittsteller, sondern als eine Person, die Fähigkeiten und Kenntnisse anbietet, sehen.



Präsenz und Initiative zeigen: Je mehr Bewerbungen ausgeschickt werden, desto höher sind die Chancen. Nur eine Bewerbung auszusenden und dann zu warten, wäre ein Fehler, der den Bewerbungsprozess unnötig in die Länge zieht. Außerdem: Nicht von Absagen entmutigen lassen, immerhin ist jede Bewerbung auch eine gute Übung.



Den Job-Markt scannen: Wer die Vielzahl von Stellenangeboten scannt, bekommt ein Gefühl dafür, wie der Markt in der jeweiligen Branche aufgebaut ist, welche Positionen häufig gesucht werden und welche Kenntnisse und Fähigkeiten ausschlaggebend sind.



Bewerbungsunterlagen auf den neuesten Stand bringen: Der Lebenslauf ist das wichtigste Bewerbungsdokument und sollte übersichtlich die persönlichen Qualifikationen, Ausbildungen, Erfahrungen und Fähigkeiten abbilden.

Alles zu den unterschiedlichen Berufsbildern und Karrieretipps für den Berufseinstieg auf stepstone.at.

Quellenbasis: Stepstone-Fachkräfteatlas (22 Printmedien, 22 Onlinebörsen); Erhebung und Auswertung durch die Marktforschungsagentur INDEX im Auftrag von Stepstone Österreich. Zeitraum der Auswertung: Vergleich 2019 (01.01.19 bis 31.12.19) und 2022 (01.01.22 bis 31.12.22). Zu Young Professionals zählen Trainees und Volontäre, sowie Mitarbeiter*innen in Junior-Positionen, für die nur wenige Jahre Berufserfahrung benötigt werden.

