„Grand Park Residence“: Verkaufsstart am Widerhoferplatz

Herrschaftliches 3SI-Altbauprojekt in 1090 Wien gelangt in Verkauf

Eine solch repräsentative Verbindung aus Alt und Neu hat selbst in Wien Seltenheitswert. Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner genießen höchsten Wohnkomfort in einem einzigartigen Ambiente Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 1/2

Für uns war es entscheidend den Charme des Gebäudes in die sechs Wohnungen zu übertragen. Daher haben wir großen Wert auf die Erhaltung der typischen Charakteristika der einzelnen Räume gelegt und diese aufwendig und getreu dem Original restauriert Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 2/2

Wien (OTS) - In dem sanierten Gründerzeithaus in bester Lage in Wien Alsergrund stehen sechs großzügige und exklusiv ausgestattete Eigentumswohnungen im Erstbezug zum Verkauf. Die Wohnflächen der luxuriösen Einheiten reichen von 104 m2 bis 256 m2, Freiflächen sind auch am Widerhoferplatz eine Selbstverständlichkeit.

Zwischen Nussdorfer Straße und Liechtensteinpark liegt „Grand Park Residence“ in einer ruhigen Sackgasse mit Parkblick. Imposant ist nicht nur das Äußere des Gründerzeithauses, die Einheiten im Inneren wurden mit viel Liebe zum Detail saniert und bieten nun das perfekte Ambiente für anspruchsvolle Altbau-Liebhaberinnen und -Liebhaber. „ Für uns war es entscheidend den Charme des Gebäudes in die sechs Wohnungen zu übertragen. Daher haben wir großen Wert auf die Erhaltung der typischen Charakteristika der einzelnen Räume gelegt und diese aufwendig und getreu dem Original restauriert “, so Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

An die Gründerzeit erinnert am Widerhoferplatz allerdings nur Optik. Hier trifft Smart Home auf Stuck, Fußbodenheizung auf französisches Fischgrätparkett, Klimatisierung auf traditionelle Kastenfenster. So wird den hohen Ansprüchen an modernsten Wohnraum auch im Altbau Rechnung getragen. Zusätzlich zu den sanierten Wohnungen stehen noch zwei Herrschaftswohnungen mit 227 m2 und 228 m2 im ursprünglichen Zustand zum Verkauf. Auf Wunsch können diese auch im selben Sanierungsstil wie die anderen Erstbezüge erworben werden.

Die Ausstattung

Die Wohnungen sind bewusst großzügig geplant und vermitteln mit modernen Grundrissen und Raumhöhen von ca. 3,65 Metern Weitläufigkeit und Großzügigkeit. Die 3- bis 6-Zimmerwohnungen sind mit Wohnflächen von 104 m2 bis 256 m2 in einer solchen Innenstadtlage eine Seltenheit. Sämtliche Wohnungen verfügen über Balkone, einige davon mit Blick über den benachbarten Park des Mathematischen Instituts der Universität Wien. „ Eine solch repräsentative Verbindung aus Alt und Neu hat selbst in Wien Seltenheitswert. Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner genießen höchsten Wohnkomfort in einem einzigartigen Ambiente “, freut sich Gerhard Klein, Geschäftsführer der für den Verkauf verantwortlichen 3SI Makler, auf die Besichtigungen.

Die Smart Home-Steuerung regelt bequem auf Knopfdruck oder per App alle Funktionen von der Beleuchtung bis zur Raumtemperatur – bei Bedarf auch aus der Ferne. Ein auf die Wohnungen zugeschnittenes Beleuchtungskonzept wurde bereits in der Planung mitgedacht, Wand-, und Deckenleuchten sind vorinstalliert. Die Badezimmer sind mit Dornbracht-Armaturen und großformatigem Feinsteinzeug in Marmor-Optik ausgestattet, hinzu kommen teilweise Doppelwaschtische und eine freistehende Badewanne. Dank Aufzug, Rampen und Doppelflügeltüren ist das gesamte Gebäude barrierefrei zugänglich, im Untergeschoß stehen 11 Hebebühnen- und 3 Motorradstellplätze zur Verfügung.

Die Umgebung

Historisch ist der Alsergrund geprägt von Medizin und universitärem Betrieb, doch auch zahlreiche Wiener Kulturinstitutionen haben hier ihr Zuhause: Volksoper und WUK sorgen für Kunst und Kurzweil, der wunderschöne Park des Gartenpalais Liechtenstein lädt zum Flanieren ein. Das Lycée français de Vienne ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Die Nahversorgung in der unmittelbaren Umgebung lässt keine Wünsche offen: Nur wenige Gehminuten entfernt stehen ausgezeichnete Restaurants zur Auswahl wie das Tapas-Restaurant Paco oder das Café Weimar mit klassischer Wiener Küche. Durch die Nähe zur belebten Währinger Straße mit zahlreichen Straßenbahnlinien und zur U6-Station Währinger Straße/Volksoper lassen sich das historische Zentrum sowie der Rest der Stadt in Kürze bequem erreichen.

„Grand Park Residence“ im Überblick:

Das Projekt

• Gründerzeithaus mit gegliederter Fassade

• 6 exklusive Eigentumswohnungen im Erstbezug

• 3- bis 6-Zimmerwohnungen

• Wohnflächen mit 104 m2 bis 256 m2

• Ruhige Parkanlage mit Grünblick

Die Ausstattung

• Französisches Fischgrätparkett

• Badezimmer: Feinsteinzeug in Großformat, Armaturen von Dornbracht

• Fußbodenheizung & Klimaanlage

• Smart-Home-Steuerung & Lichtkonzept

• Alle Einheiten mit Balkon bzw. Gartenwohnung, teilweise mit Parkblick

• 11 Hebebühnen- und 3 Motorradstellplätze

• Historische Details: Stuck, Vertäfelungen, Doppelflügeltüren, traditionelle Kastenfenster

Weitere Informationen

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 120 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

