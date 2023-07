Hagelversicherung: Unwetter ohne Ende

Landwirtschaft in der Steiermark und im Burgenland betroffen: 1,6 Millionen Euro Schaden

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 17. Juli 2023): Die gestrigen Unwetter und speziell heute am Nachmittag haben auch Schäden in der Landwirtschaft in der Steiermark hinterlassen. Besonders stark betroffen sind die Bezirke Murtal und Hartberg-Fürstenfeld, wo auf einer Fläche von 6.300 Hektar Ackerkulturen und das Grünland sowie Obst- und Weinkulturen geschädigt wurden. „Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft beträgt nach ersten Erhebungen 1,3 Millionen Euro in der Steiermark. Zusätzlich verursachten Hagelunwetter auch noch Schäden im Burgenland, Bezirk Güssing, in der Höhe von 300.000 Euro“, so Dr. Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung.

Schadenüberblick im Detail – Steiermark:

Betroffene Bezirke: Murtal, Hartberg-Fürstenfeld

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Sojabohne, Ölkürbis, Kartoffel, Obst- und Weinkulturen, Grünland

Betroffene Agrarfläche: 6.300 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Steiermark durch das heutige Unwetter: 1,3 Millionen Euro



Burgenland:

Betroffener Bezirk: Güssing

Betroffene Kulturen: Mais, Getreide, Kürbis, Soja, Wein

Betroffene Agrarfläche: 300 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft im Burgenland: 300.000 Euro

