Brückenbauer für den Frieden geehrt

Erstmals wurde die Europa-Friedensmedaille von EYFON an Alt Diözesanbischof Aichern und den ehemaligen Landeshauptmann Schützenhöfer verliehen.

Graz/Wien (OTS) - Das „European Youth FOrum Neumarkt” kurz EYFON lud im Rahmen einer festlichen Feierstunde in die Europaburg Neumarkt zur erstmaligen Verleihung der Friedensmedaille. „Die Europa-Friedensmedaille gilt als Symbol für den Frieden, der von hier aus in die Welt wirken soll!” so Dr. Christoph Leitl, Präsident von EYFON.

LH a.D. Hermann Schützenhöfer wurde für seine herausragenden Verdienste als Unterstützer und Förderer der Europaburg in Neumarkt mit der Friedensmedaille ausgezeichnet. In seiner Dankesrede hob Schützenhöfer besonders den Dialog als Voraussetzung für den Frieden hervor.

Altbischof Emeritus Dr. H. C. Maximilian Aichern trug als Abt des Stiftes St. Lambrecht und später als Diözesanbischof in Linz als Brückenbauer wesentlich zur Bedeutung des Zusammenlebens über alle Gesellschaftsschichten und Religionen hinweg bei. Dafür bedankte sich Dr. Christoph Leitl bei seinem langjährigen Lebens- und Wertefreund. Bischof Aichern wiederum würdigte die Europaburg Neumarkt als erfolgreiches Bildungs- und Veranstaltungszentrum für den Europäischen Gedanken.

Die Initiatoren von EYFON Dr. Christoph Leitl (Wirtschafskammerpräsident i. R.) und Bundesrat Mag. Christian Buchmann begrüßten zu dieser Feier neben den beiden neuen Trägern der Friedensmedaille zahlreiche Ehrengäste aus Kirche, Politik und Wirtschaft. Zu diesen zählten Landesrat Werner Amon, der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank Univ.-Prof. Dr. Robert Holzmann, Landtagspräsidentin Manuela Khom, Abt Pater Benedikt Plank, Bgm. Josef Maier mit den Vizebürgermeistern Kurt Kreinbucher und Gerhard Hörmann.

Der Festakt wurde musikalisch von Roman Krainz (Violine) und Cornelia Perwein (Cello) begleitet.



Über EYFON:

Das „European Youth FOrum Neumarkt” steht für den Europagedanken des Friedens und Zusammenhalts. Die europäische Jugend steht im Mittelpunkt dieser Initiative und hat eine außerordentlich wichtige Bedeutung und Aufgabe für eine sichere und stabile Zukunft Europas. Gemeinsam mit namhaften Kooperationspartnern wie dem Wiener Städtischen Versicherungsverein werden verschiedenste Foren gestaltet, organisiert und veranstaltet, wobei der Fokus auf Mittel-, Ost- und Südosteuropa liegt.

Rückfragen & Kontakt:

EYFON - European Youth FOrum Neumarkt

Schloßleiten 6

8820 Neumarkt in der Steiermark

Telefon: +43 664 912 33 66

E-Mail: office @ eyfon.at