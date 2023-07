ORF-Programmänderungen in memoriam Bibiana Zeller

ORF 2, 3sat und Flimmit mit Film- und Serien-Highlights wie „Zuckeroma“, „Live Is Life“ und „Kottan ermittelt“ sowie „Ö1 Hörspiel“

Wien (OTS) - In Gedenken an Schauspielstar Bibiana Zeller ändert der ORF sein Programm: Im Rahmen der aktuellen Berichterstattung – u. a. auch mit einem Nachruf im heutigen „kulturMontag“ – sowie mit zahlreichen TV-Klassikern würdigen ORF 2, 3sat und Flimmit die Schauspiellegende, die gestern, am Sonntag, dem 16. Juli 2023, im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Das „Ö1 Hörspiel“ bringt außerdem das Stück „Villa Jüterbog“.

ORF 2 in memoriam Bibiana Zeller

Mit fünf Filmen erinnert ORF 2 am Samstag, dem 22., und am Sonntag, dem 23. Juli, an Schauspielstar Bibiana Zeller: Unter der Regie von Otto Retzer geben Bibiana Zeller und Franz Buchrieser in der von ORF und ARD koproduzierten Komödie die Eltern von Hansi Hinterseer, dem eine „Heimkehr mit Hindernissen“ (22. Juli, 9.50 Uhr; Jahr: 2010) bevorsteht. Als legendäre „Zuckeroma“ (22. Juli, 11.20 Uhr) sorgt Zeller in Ulli und Xaver Schwarzenbergers gleichnamigem Komödienklassiker aus dem Jahr 2003 für jede Menge Turbulenzen im trauten Heim ihrer Familie. In weiteren Rollen des ORF-Quotenhits spielen u. a. auch Aglaia Szyszkowitz, Karl Markovics, Nora Heschl, Matthias Franz Stein, Eugen Stark und Ingrid Burkhard. Ein Wiedersehen mit Wolfgang Murnbergers – mit u. a. Jan Josef Liefers, Bibiana Zeller, Joachim „Blacky“ Fuchsberger und Michael Rehberg besetztem – ORF/SWR-Fernsehfilm um rockende Oldies erwartet das Fernsehpublikum mit dem Dacapo des Millionenerfolgs „Live Is Life – Die Spätzünder“ (22. Juli, 15.00 Uhr; Jahr: 2009). Als verwirrte Gräfin findet sich Bibiana Zeller an der Seite von u. a. Ursula Strauss, Benno Fürmann und Udo Samel in der turbulenten ORF/BR-Verwechslungskomödie „Alles Schwindel“ (22. Juli, 22.50 Uhr; Jahr: 2012) wieder, nachdem aus einem Wiener Museum das weltberühmte Gustav-Klimt-Bild „Der Kuss“ gestohlen wird.

Außerdem erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Wiedersehen mit „Live Is Life – Der Himmel soll warten“ (23. Juli, 14.30 Uhr; Jahr: 2013), der von ORF und BR koproduzierten und von Wolfgang Murnberger inszenierten Fortsetzung des Erfolgsfilms.

Änderungen in ORF III werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Drei „Kottan ermittelt“-Nächte in 3sat

In 3sat ist Bibiana Zeller von Donnerstag, dem 10., bis Samstag, den 12. August, in drei „Kottan ermittelt“-Nächten mit insgesamt sieben Folgen zu sehen: Den Auftakt machen am 10. August „Hartlgasse 16a“ (1.20 Uhr), „Der Geburtstag“ (2.55 Uhr) und „Wien Mitte“ (4.20 Uhr). Am 11. August folgen „Nachttankstelle“ (2.45 Uhr) und „Drohbriefe“ (4.10 Uhr), am 12. August „Räuber und Gendarm“ (3.00 Uhr) sowie „Die Beförderung“ (4.35 Uhr).

Ö1 würdigt Bibiana Zeller

In memoriam Bibiana Zeller bringt das „Ö1 Hörspiel“ (14.00 Uhr) am Samstag, dem 22. Juli, das Stück „Villa Jüterbog“ von Ernst Wünsch. In der ORF-Produktion aus dem Jahr 2009 wirken Wolfram Berger, Bibiana Zeller, Martin Schwab, Vera Borek, Harald Harth und Gerti Drassl mit.

Flimmit in memoriam Bibiana Zeller

Flimmit würdigt Schauspiellegende Bibiana Zeller mit einer eigenen Kollektion: Diese beleuchtet noch einmal ihr umfangreiches Schaffen und zeigt Highlights aus ihren vielen Kino- und TV-Produktionen, darunter u. a. „Kottan ermittelt“, „Kottan ermittelt – Rien ne va plus“, „Zuckeroma“, „Feine Dame“ und „Live is Life – Der Himmel soll warten“ an der Seite von Dieter Hallervorden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at