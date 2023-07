4. Bezirk: Rainergasse – Straßensanierung und Begrünungsmaßnahmen

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 19. Juli 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit Straßensanierungsarbeiten in der Rainergasse im Abschnitt zwischen Johann-Strauß-Gasse und Schönburgstraße im 4. Bezirk. Begleitend werden Baumaßnahmen zur Klimawandelanpassung und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität umgesetzt.

Details

In der Rainergasse zwischen Johann-Strauß-Gasse und Schönburgstraße werden aufgrund von Zeitschäden und der notwendigen Erneuerung der Ampelanlage Straßensanierungsarbeiten durchgeführt. Im Zuge des Bauprojektes werden Begrünungsmaßnahmen umgesetzt, um im dicht bebauten Gebiet für mehr Schatten und Kühlung zu sorgen. Insgesamt werden drei Bäume und zwei Hochstammsträucher gepflanzt sowie neue Grünflächen angelegt. Für mehr Sicherheit und Komfort für Fußgänger*innen werden an den Kreuzungen Rainergasse/Johann-Strauß-Gasse und Rainergasse/Schönburgstraße Gehsteigvorziehungen errichtet. Zusätzlich wird eine neue Sitzbank aufgestellt und ein bestehender Feuerhydrant zu einem Trinkhydranten umgebaut.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten erfolgen tagsüber. Im Juli und August wird am Kreuzungsplateau Rainergasse/Schönburgstraße gebaut. In diesem Zeitraum ist die Schönburgstraße von Rainergasse bis Seisgasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt – die Zufahrt zu genehmigten Stellplätzen bleibt aufrecht. Die Umleitung der Buslinie 13A in Richtung Skodagasse erfolgt über Kolschitzkygasse, Johann-Strauß-Gasse, Rainergasse und Schönburgstraße. Die Haltestelle „Rainergasse“ wird vorübergehend in die Johann-Strauß-Gasse vor Hausnummer 18 verlegt.

Ab September wird am Kreuzungsplateau Rainergasse/Johann-Strauß-Gasse gebaut. Die Buslinie 13A in Richtung Skodagasse fährt wieder auf der Stammstrecke. In Richtung Hauptbahnhof wird der 13A ab September über Wiedner Hauptstraße, Mayerhofgasse und Favoritenstraße umgeleitet. Die Haltestelle „Rainergasse“ wird vorübergehend aufgelassen. Die Haltestelle „Belvederegasse“ wird vorübergehend in die Favoritenstraße vor Hausnummer 46 verlegt. Für den Zeitraum von voraussichtlich drei Wochen sind das Kreuzungsplateau Rainergasse/Johann-Strauß-Gasse und die Rainergasse von Johann-Strauß-Gasse bis Schönburgstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt – die Zufahrt zu genehmigten Stellplätzen bleibt aufrecht. Die angrenzenden Straßen werden als provisorische Sackgassen geführt. Der Fußverkehr bleibt während der gesamten Baudauer aufrecht.

Örtlichkeit der Baustelle: 4., Rainergasse zwischen Johann-Strauß-Gasse und Schönburgstraße

Baubeginn: 19. Juli 2023

Geplantes Bauende: 30. November 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at