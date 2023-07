FPÖ – Spalt zeigt sich betroffen vom Ableben der beliebten Kammerschauspielerin Bibiana Zeller

Wien (OTS) - „Betroffen“ zeigte sich FPÖ-Kultursprecher NAbg. Thomas Spalt vom Ableben der beliebten Kammerschauspielerin Bibiana Zeller. „Mit dem Ableben von Bibiana Zeller verliert Österreich eine Theater-, Film- und Fernsehikone. Memorabel ihre Rolle der Ilse Kottan als Gattin des Majors in der TV-Kultserie ‚Kottan ermittelt‘, mit der sie auch eine sehr große Popularität in unserem Land erlangte. Aber auch ihre anderen hervorragenden schauspielerischen Leistungen unter anderem an der Burg werden unauslöschlich bleiben. Mein Mitgefühl gilt in diesen Stunden der Familie von Bibiana Zeller, ihren Freunden und den vielen Bewunderern und Verehrern, die nun um sie trauern.“

