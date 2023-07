SPÖ-Heinisch-Hosek: Kultur trauert um Bibiana Zeller

SPÖ-Kultursprecherin: „Bibiana Zeller spielte sich in die Herzen des Publikums“

Wien (OTS/SK) - Tief betroffen vom Tod der Schauspielerin Bibiana Zeller zeigt sich SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek: „Mit Bibiana Zeller hat uns eine vielfältige Schauspielerin verlassen, die nicht nur an der Burg und in Salzburg glänzte, sondern sich auch in zahlreichen Fernsehproduktionen – denkwürdig ihre Rolle als Ilse Kottan – in die Herzen des Publikums spielte.“ ****

Heinisch Hosek: „Mit ihren Memoiren ‚Bitte lasst mich mitspielen!‘ legte sie ein bewegendes Dokument eines erfüllten Künstlerinnenlebens vor und sparte auch negative Seiten wie Unsicherheit und Kränkung nicht aus. Letztlich hat wohl auch das zu ihrer ganz eigenen Komik beigetragen. ‚Ich fiebere, ich lebe, nun erst richtig; ich kann nicht mehr schlafen noch essen. Ich lebe nur mehr im Spiel.‘, schrieb Bibiana Zeller als junges Mädchen im Jahr 1946 vor ihrem ersten Bühnenauftritt und behielt diese Mentalität ein Leben lang bei.“

Zeller startete ihr schauspielerische Laufbahn im Theater an der Josefstadt und war mehr als 50 Jahre am Burgtheater. Sie spielte in zahlreichen Filmen, Fernsehspielen, Verfilmungen von Theaterstoff und Fernsehserien. (Schluss) ts/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at