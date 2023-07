VP-Eppinger: Tiefe Trauer um Bibiana Zeller - Herausragendes Talent und unvergessliche Rollen

Wien (OTS) - "In diesen schweren Zeiten gilt meine aufrichtige Anteilnahme ihrer Familie und ihren Freunden. Bibiana Zeller war eine herausragende Schauspielerin, die mit ihrem Charisma und unvergleichlichen Talent Generationen von Zuschauern begeisterte. Besonders als Ilse Kottan in der österreichischen Krimi-Serie „Kottan ermittelt“ bleibt sie einem breiten Publikum unvergessen. Ihr Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke sowohl in der Kunstwelt als auch in den Herzen all jener, die sie bewundert haben", so der Kultursprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Peter L. Eppinger.

