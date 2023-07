Kaup-Hasler zum Tod von Bibiana Zeller

Wien (OTS) - „Ob Bühne, Film oder Fernsehen: Bibiana Zeller war eine der beliebtesten Wiener Schauspielerinnen. Die Vielbeschäftigte arbeitete mit den Größen ihrer Zeit zusammen und spielte sich beispielsweise in den legendären Thomas Bernhard-Inszenierungen von Claus Peymann am Burgtheater in das kulturelle Gedächtnis der Stadt ein“, erinnert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler an das Wirken der Schauspielerin. „Schon als Schülerin entwickelte sie eine tiefe Verbundenheit zum Burgtheater, dessen Zerstörung am Ende des Krieges sie miterlebte. Ab 1972 sollte sie dann als Ensemblemitglied selber Teil dieser Institution und eine fixe Größe in der Stadt werden.“

Kaup-Hasler weiter: „Auch im österreichischen Film reüssierte Bibiana Zeller mit ihrem feinen Humor, ihrer Subtilität und zarten Tönen. Mit ihrer Verkörperung der Ilse Kottan als so leidensfähige wie schlagfertige Gattin des Klamauk-Majors in der TV-Kultserie erlangte sie große Popularität. Überliefert ist eine Zeile aus einem Brief, den Bibiana Zeller dem Kottan-Regisseur Peter Patzak nach Ende der Dreharbeiten geschrieben hat und der ganz zart mit einer Frage endet, die wie so Vieles im Schaffen von Bibiana Zeller das Schwere auf leichte Weise auszudrücken vermag: ‚Wollen wir nicht versuchen, lachend zu sterben?‘. Mein tief empfundenes Beileid möchte ich heute der Familie und den Freunden der Verstorbenen ausdrücken.“

Die Wiener Ehrenmedaille in Gold wurde Bibiana Zeller 1988 verliehen.

