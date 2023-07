VP-Olischar: Chaos bei den Öffis - Wenn die U-Bahn steht und der Bus nicht kommt

Versagen beim Baustellenmanagement – Stadtrat Hanke ist Antworten schuldig

Wien (OTS) - Seit Beginn des Sommers erleben die Wienerinnen und Wiener fast keinen Tag, bei dem es nicht zu Frust in den Wiener Öffis kommt: „Baustellen im Sommer auf der Straße und Sanierungsarbeiten bei den Öffis sind ja per se nichts neues. Aber warum Wien dermaßen im Verkehrschaos versinkt, wirft viele Fragen auf“, so die Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar.

Die Wienerinnen und Wiener, die auch im Sommer von und zur Arbeit kommen müssen, erwarten sich Antworten, wie es zu dem derzeitigen Chaos kommen konnte. Stadtrat Hanke ist Antworten schuldig:

1. Wurde, bevor mit den Bauarbeiten begonnen wurde, das Baustellenmanagement mit Daten zum vorhandenen Individualverkehr und bereits geplanten Straßenbaustellen koordiniert?

2. Nach welchen Kriterien wurde entschieden, wann welche Baustelle umgesetzt wird?

3. Welches Datenmaterial wurde als Grundlage zur Entscheidungsfindung genutzt?

4. Wie wurde entschieden, wo und ob es einen Schienen-Ersatz-Verkehr (SEV) braucht?

5. Sind Sie mit dem Baustellenmanagement dieses Jahr zufrieden und falls nicht, wie gedenken Sie eine Situation wie diese im nächsten Jahr zu verhindern?

Stadtrat Hanke ist auch aufgefordert den Wienerinnen und Wienern zu erklären, wie Sie denn bei den vielen Straßenbaustellen auf den Individualverkehr verzichten sollen, wenn auch der öffentliche Verkehr de facto zum Erliegen kommt: „Wenn der Bus nicht kommt, weil es keine Fahrer gibt. Wenn die Straßenbahn nicht fahren kann, es aber auch keinen Schienen-Ersatz-Verkehr gibt. Wenn die U-Bahn nicht fährt, weil die Strecke in der Mitte einfach unterbrochen ist und man so erst recht umsteigen muss und somit länger von A nach B braucht. Die Menschen müssen sich auf die Öffis verlassen können – und zwar das ganze Jahr“, so Olischar abschließend.

