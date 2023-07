FPÖ – Nepp: Ludwigs Wiener Boni-System ist ein Pflanz der Bevölkerung

Mietpreise müssen in Wien umgehend gesenkt werden

Wien (OTS) - „Wieder einmal wälzt Bürgermeister Ludwig die Verantwortung an den Bund ab, wieder einmal gibt er sich gutmenschlich, in dem er einen weiteren Wohnbonus neben dem Energiebonus ankündigt. Das ist nicht mehr, als ein billiger Marketing-Gag und alles andere als eine echte Entlastung“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp der eine sofortige Senkung der Mieten im Gemeindebau fordert sowie die Auszahlung der Wien-Energie-Gewinne an die Bürger. „Im ludwigschen Bonus-Dschungel kennt sich längst niemand mehr aus. Zudem ist die gönnerhafte Vergabe von Geldgeschenken mehr als unanständig. Es liegt allein beim Bürgermeister, die Miet- und Gebührenanhebung wieder zurückzunehmen, um damit den Wienerinnen und Wienern dauerhaft zu helfen. Dazu braucht es keine bundesweite Mietpreisbremse! Es ist Zeit zu handeln und mit dem Lamentieren aufzuhören", sagt Nepp und verspricht, dass er bei einer Wahl zum Bürgermeister innerhalb der ersten 48 Stunden die Gebühren und Mieten auf das Niveau von 2020 senken und einfrieren wird.

