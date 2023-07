Hagelversicherung: Einladung zum Pressegespräch - Verbaute Äcker nehmen uns Essen vom Teller

Donnerstag, 20. Juli 2023, 10.00 Uhr, Lerchengasse 3-5, 1080 Wien

Wien (OTS) -

Thema: Verbaute Äcker nehmen uns Essen vom Teller

Österreich ist Europameister im Verbauen. So haben wir beispielsweise die höchste Anzahl an Supermärkten pro 100.000 Einwohner in Europa. Aktuell werden täglich mehr als 11 Hektar Boden durch Verbauung für immer zerstört. Diese Entwicklung ist in vielerlei Hinsicht fatal, weil zubetonierter Boden ...

... kein Wasser speichern kann, der Grundwasserspiegel sinkt.

... zu steigenden Temperaturen in den Städten führt.

... zu massivem Verlust der Biodiversität führt.

... zu einem weiterem Verlust des Selbstversorgungsgrades bei heimischen Lebensmitteln führt.

Faktum ist: So wie bisher darf unsere Lebensgrundlage Boden in Österreich nicht weiter fahrlässig durch ungezügelte Verbauung zerstört werden. Ein Land, das seine Bevölkerung nicht eigenständig mit Lebensmitteln versorgen kann, begibt sich in eine Abhängigkeit. Und wohin das führt, zeigt aktuell der Ukrainekrieg bei der Gasversorgung. Das Gleiche gilt aber auch für die nationale Lebensmittelversorgung.

Warum der Bodenverbrauch wegen der Lebensmittelversorgungssicherheit Österreichs umgehend von mehr als 11 Hektar auf 2,5 Hektar pro Tag reduziert werden muss, darauf gibt eine neue Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), die im Auftrag der Österreichischen Hagelversicherung durchgeführt wurde, Antwort. Insgesamt wurden seit der Jahrtausendwende rund 130.000 Hektar Äcker und Wiesen (entspricht der gesamten Agrarfläche des Bundeslandes Burgenland) durch Verbauung in Österreich zerstört, davon über 72.000 Hektar wertvolle Äcker. Die Studie zeigt, wie viele Menschen heute mit Brotgetreide ernährt werden könnten, wenn diese Ackerböden seit der Jahrtausendwende nicht durch Verbauung zerstört worden wären.

Ihre Gesprächspartner:

• Priv. Doz. Dipl.-Ing. Dr. Franz Sinabell, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)

• Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung

Datum: Donnerstag, 20. Juli 2023, 10:00 Uhr

Ort: Österreichische Hagelversicherung, Lerchengasse 3–5, 1080 Wien

