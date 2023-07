Blimlinger trauert um Bibiana Zeller

Die große österreichische Schauspielerin Bibiana Zeller ist 95-järig verstorben

Wien (OTS) - „Als Ehefrau des Major Kottan wird sie uns allen unvergessen bleiben. In der Kultserie war sie legendär in ihrer leicht schnippischen Art, ihren unwiederbringlichen komischen Kommentaren und ihrem Gleichmut gegenüber den Geschehnissen der Wiener Polizisten. Aber nicht nur in dieser Serie, sondern in zahlreichen Filmen wurde sie eine der beliebtesten Schauspielerinnen in Österreich und erhielt 2010 dafür die Romy“, zeigt sich Eva Blimlinger, Kultursprecherin der Grünen, über den Tod von Bibiana Zeller traurig. „Wer sie auf der Bühne des Burgtheaters erlebte, musste von ihrer unnachahmlichen Spielweise und ihrer Sprache immer beeindruckt sein. Wir drücken der Familie, ihren Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen unser inniges Beileid aus."

