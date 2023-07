Lotto: Doppeljackpot – Mittwoch geht es um 2,1 Millionen Euro

Joker Dreifachjackpot – es warten rund 700.000 Euro

Wien (OTS) - Fortuna scheint derzeit Hitzeferien zu machen, denn am Sonntag gab es zum wiederholten Male weder bei Lotto noch bei LottoPlus und auch beim Joker keinen Gewinn im ersten Rang. Bei Lotto „6 aus 45“ geht es am kommenden Mittwoch um einen Doppeljackpot, wobei rund 2,1 Millionen Euro im Sechser Gewinntopf liegen werden.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn, und der wurde in Wien mit einem Normalschein erzielt. Die gewinnbringende Kombination war im zweiten von drei Tipps angekreuzt und mehr als 91.000 Euro wert.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Sonntag ebenfalls ein Sechser aus. Die 39 Gewinner:innen eines Fünfers profitierten davon, denn auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt. Somit gab es für jeden der Fünfer mehr als 6.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Eine ungewöhnliche Jackpot Dichte gibt es heuer beim Joker. Da es am Sonntag zum dritten Mal in Folge keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben hat, wartet am Mittwoch bereits der dritte Dreifachjackpot des Jahres. Dabei wird es um rund 700.000 Euro gehen. Während sich der erste Dreifach- bis zum Sechsfachjackpot mit anschließendem Rekordgewinn weiterentwickelt hat, wurde der zweite von vier Spielteilnehmer:innen geknackt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Juli 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.314.529,32 – 2,1 Mio. Euro warten 1 Fünfer+ZZ zu je EUR 91.281,80 80 Fünfer zu je EUR 1.183,20 189 Vierer+ZZ zu je EUR 160,90 3.103 Vierer zu je EUR 57,20 4.599 Dreier+ZZ zu je EUR 16,50 52.707 Dreier zu je EUR 5,80 162.280 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 6 21 24 25 28 39 Zusatzzahl 13

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Juli 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 39 Fünfer zu je EUR 6.620,60 1.928 Vierer zu je EUR 22,60 32.981 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 14 26 28 30 40 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Juli 2023

3fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 588.244,48 – 700.000 Euro warten 7 mal EUR 10.000,00 82 mal EUR 1.000,00 779 mal EUR 100,00 8.270 mal EUR 10,00 81.415 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 3 8 2 8 2 7

