Hagelversicherung: Schweres Unwetter in Oberösterreich verursachte 4,6 Millionen Euro Schaden

Auch die Landwirtschaft in Niederösterreich wurde geschädigt: 900.000 Euro Schaden

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 17. Juli 2023): Gestern am späten Abend zogen Gewitter mit Starkregen und teilweise schwerem Hagel über Oberösterreich und das westliche Niederösterreich hinweg. Besonders stark betroffen sind die oberösterreichischen Bezirke Steyr-Land, Linz-Land und Perg. Auf einer Fläche von 7.100 Hektar wurden Ackerkulturen teilweise massiv zerstört. „Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung verursachten die gestrigen Unwetter in Oberösterreich einen Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 4,6 Millionen Euro“, so der zuständige Landesdirektor in Oberösterreich, Ing. Wolfgang Winkler. Die weiteren Unwetter schädigten auch die Landwirtschaft in Niederösterreich in der Höhe von 900.000 Euro.

Schadenüberblick im Detail – Oberösterreich:

Betroffene Bezirke: Steyr-Land, Linz-Land und Perg

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Sojabohne, Zuckerrübe, Ölkürbis

Betroffene Agrarfläche: 7.100 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Oberösterreich durch das gestrige Unwetter: 4,6 Millionen Euro

Niederösterreich:

Betroffene Bezirke: Zwettl, Melk, Amstetten

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Sojabohne

Betroffene Agrarfläche: 5.900 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Niederösterreich durch das gestrige Unwetter: 900.000 Euro

