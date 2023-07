AVISO: Dienstag, 18.07., 10:00 Uhr, Ballhausplatz: „Sommer, Sonne, Sexismus? Muss nicht sein!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend angesichts der heißen Sommertage

Diese Doppelmoral ist im Jahr 2023 nicht länger hinnehmbar. Wir sagen diesem Sexismus den Kampf an! Fiona Schindl, SJ

Wien (OTS) - „Jedes Jahr müssen Frauen im Sommer dieselbe alte Leier erleben: Während Männer sich in der Öffentlichkeit fast gänzlich unbekleidet zeigen können, ohne dass es irgendwen stören würde, sind Frauen oft Beschimpfungen oder anzüglichen Bemerkungen ausgesetzt, wenn sie ein etwas kürzeres Shirt tragen. Diese Doppelmoral ist im Jahr 2023 nicht länger hinnehmbar. Wir sagen diesem Sexismus den Kampf an! “, so Fiona Schindl, Frauensprecherin der SJ.

Zu diesem Thema findet morgen eine Medienaktion am Ballhausplatz statt. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wann? Dienstag, 18.07., 10:00 Uhr

Wo? Ballhausplatz, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at