„Des Lebens Bitternis & Süße“ im Bezirksmuseum Liesing

Wien (OTS/RK) - Wieder einmal ist der Festsaal im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) der Schauplatz einer Kultur-Veranstaltung: Am Mittwoch, 19. Juli, beginnt dort um 19.00 Uhr das abwechslungsreiche und stimmungsvolle Programm „Des Lebens Bitternis & Süße“. Beliebte Künstler*innen laden das Publikum an diesem Abend zu einer „Musikalisch-literarischen Gedankenreise zwischen Ebbe & Flut“ ein. Christina und Linda Roth, allseits bekannt als „Roth-Zwillinge“, unterhalten die Zuhörer*innen mit ausdrucksvollem Gesang. Vasilis Konstantin begleitet die charmanten Damen auf dem Klavier. Rezitationen des Schauspielers Felix Kurmayer und Darbietungen von Marcus Patka (Sänger und Gitarrist) stehen ebenfalls im Zeichen von Liebe, Hoffnung, Enttäuschung und schönen Seiten des Lebens. Der Eintritt ist kostenlos. Nähere Informationen per E-Mail: office@roth-zwillinge.at.

Meisterlich vorgetragen werden Texte von Goethe, Rilke, Hesse und anderer Verfasser sowie Lieder von Brel, Theodorakis, Mey und weiterer Komponisten. Die kurzweilige Vorstellung findet im Rahmen des „Wiener Kultursommers“ statt. Im Juli und August sind die Schauräume des Museums traditionell gesperrt. Nach der Sommer-Pause ist ab Samstag, 2. September, wieder ein Besuch möglich. Öffnungsstunden: Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 9.00 bis 12.00 Uhr. Der Zutritt ist gratis. An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleibt das Liesinger Bezirksmuseum immer geschlossen. Angaben im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Christina und Linda Roth („Roth-Zwillinge“): https://roth-zwillinge.at/termine.htm

Felix Kurmayer: www.felix-kurmayer.at

Kultur-Termine im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

