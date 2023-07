MTEL Germany ist da!

Mobilfunk erfolgreich in Deutschland gelauncht!

Wien/ Berlin/ Zürich (OTS) - Mit großer Begeisterung freuen wir uns, den Markteintritt in Deutschland unter dem Namen MTEL Germany bekannt zu geben. Mit diesem Schritt erweitern wir unseren Geschäftsbereich auf Deutschland, dem letzten verbliebene Land im DACH-Raum. Nach den Erfolgen im Bereich der Mobiltelefonie und TV von MTEL in Österreich und der Schweiz, war es für uns ein logischer Schritt, unsere Dienstleistungen auch auf dem deutschen Markt anzubieten.

MTEL Austria zählt bereits mehr als 200.000 zufriedenen Kunden und auch in der Schweiz haben unsere Kunden bereits die zahlreichen Vorteile von MTEL Switzerland erkannt. Tagtäglich gewinnen wir durch unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen das Vertrauen der Märkte, was sich in einem kontinuierlichen Wachstum der Kundenzahlen und einem starken Wiedererkennungswert unserer Marke widerspiegelt. Mit unserem Markteintritt in Deutschland bieten wir ab sofort den gleichen erstklassigen Telekommunikationsservice in unserem nördlichen Nachbarland an.

Hervorragende D-Netz-Qualität

Unsere attraktiven Tarifangebote sind individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten, und unser erstklassiges Netz, das auf dem bewährten D-Netz basiert, garantiert eine herausragende Abdeckung und eine stabile Verbindung. Als strategischen Partner für Mobilfunkdienste haben wir eine Kooperation mit Vodafone gewählt, einem der Marktführer im Bereich der Telekommunikation in Deutschland.

Mit MTEL immer verbunden

Unsere MTEL-Tarife bieten All-Net-Flat, die unbegrenzte Anrufe und Nachrichten in alle deutschen Netze ermöglicht und für alle „Surftypen“ ausreichend Gigabyte. Darüber hinaus bietet MTEL für seine Kunden einzigartige Roaming-Lösungen für alle EU-Länder an. . MTEL-Kunden aus Österreich und der Schweiz profitieren jetzt von unlimitierten Anrufen zu deutschen MTEL Nummern und umgekehrt.

Eine weitere Besonderheit an MTEL Tarifen ist, dass man Teil unserer exklusiven "MTEL-Zone" wird. Diese einzigartige Zone ermöglicht es, Gesprächsminuten, SMS und Daten innerhalb der Telekom Serbien Gruppe grenzenlos zu nutzen. Die „MTEL-Zone“ umfasst alle Netze der Gruppe in Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, der Schweiz, Österreich und ab heute auch Deutschland .Ein weiterer großer Vorteil all unserer MTEL-Tarife ist der sogenannte „Roaming Boost“, der zusätzliches Datenvolumen für beliebte Destinationen wie z.B. die Türkei, Albanien, Ägypten und Israel beinhaltet.

Zusätzlich steht bei MTEL das Thema Sicherheit im Netz an erster Stelle und daher bieten wir auch den modernsten Internetschutz (MTEL NETPROTECT) in all unseren Postpaid-Tarifen an.

Ab 17. Juli 2023 sind die MTEL-Germany SIM-Karten in 11 ausgewählten Shops in Nordrhein-Westfalen oder über unseren Kundenservice erhältlich. Noch vor Herbst werden wir unsere Vertriebskanäle weiter ausbauen und deutschlandweit den Zugang zu unseren Produkten und Dienstleistungen über MTEL-Shops, unseren benutzerfreundlichen Online-Shop und unser Partnershop-Netzwerk ermöglichen. Zudem erweitern wir nächstes Jahr unser Angebot um weitere Produkte wie z.B. Festnetz-Internet und Geldtransfers. Wir freuen uns Sie bald in einen unseren Shops als Kunde begrüßen zu dürfen.

MTEL – Die Verbindung

MTEL – Deine Welt

www.mtel.at | www.mtel.ch | www.mtelgermany.de

Die Vision von MTEL ist es alle Menschen miteinander zu verbinden, durch Produkte, die sich an unseren Kunden und deren Bedürfnisse orientieren, unkompliziert und dabei möglichst viele Lebensbereiche im Bereich Kommunikation abdecken. Mobilfunk, TV und Internet.

Über MTEL:

MTEL Austria ist ein 2016 gegründeter MVNO-Operator im DACH-Raum.

Neben MTEL Austria ist der neue MVNO in der Schweiz, MTEL SWITZERLAND und MTEL Germany im Besitz von MTEL Austria.





MTEL Germany Mehr Informationen zu unseren Tarifen in Deutschland

Rückfragen & Kontakt:

Head of Productmanagment DACH

Dalibor Davidovic

+436677733777

dalibor.davidovic @ mtel.at