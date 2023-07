Vergünstigte Sommerhighlights mit dem NÖ Familienpass

LR Teschl-Hofmeister: Rund 500 Partnerbetriebe bieten Abwechslung und finanzielle Entlastung bei Ausflügen

St. Pölten (OTS/NLK) - Sommerzeit ist Ausflugszeit. Als starker Partner bietet der NÖ Familienpass dabei den knapp 200.000 Inhaberinnen und Inhabern Ermäßigungen bei rund 500 Partnerbetrieben. Er bündelt Angebote aus den Bereichen Handel, Freizeit, Gastronomie und Veranstaltungen in Niederösterreich und darüber hinaus. „Der NÖ Familienpass sorgt auch in diesem Jahr mit dem NÖ Familienpass-Sommererlebnis und weiteren tollen Angeboten für eine schöne Ferienzeit. Bis zu 50 Prozent vergünstigte und kostenfreie Eintritte sowie regionale Goodies erwarten die Inhaberinnen und Inhaber, sorgen für günstige Ausflugsmöglichkeiten und unbeschwerte Familienzeit!“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Im Rahmen des NÖ Familienpass-Sommererlebnisses bietet eine Auswahl an Partnerbetrieben, zusätzlich zu den bestehenden Ermäßigungen, ganz besonders attraktive Angebote in der Ferienzeit. Mit dabei sind zum Beispiel der Nationalpark Thayatal, Brandner Schifffahrt Wachau oder das Haus der Wildnis in Lunz am See. Ein sportliches Highlight erwartet die Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses am 9. August. In Kooperation mit NXP Bowling St. Pölten findet das NÖ Familienpass-Ferienbowling statt. Passinhaberinnen und -inhaber erhalten an diesem Tag, am Standort Hnilickastraße 10, den regulären Zeitpreis um die Hälfte ermäßigt. Pünktlich zum Ferienausklang stehen auch die NÖ KinderSommerSpiele in Herzogenburg am Programm. An zwei Wochenenden, von 25. bis 27. August und 1. bis 3. September, verwandelt sich das Stift Herzogenburg in den Schauplatz von Österreichs größtem Kinderfestival. Eine Postkarte direkt von der Veranstaltung verschicken oder ein gemeinsames Erinnerungsfoto in der Fotobox knipsen können Besucherinnen und Besucher beim Infostand der NÖ Familienland GmbH.

Um Niederösterreichs Familien auch im Falle von Unfällen bestens zu unterstützen, bietet der NÖ Familienpass ein Unfallschutzpaket um 44 Euro pro Jahr über die Niederösterreichische Versicherung an. Inkludiert ist darin der Schutz des Familienpassinhabers/der Familienpassinhaberin, des/der im Haushalt lebenden Partners/-in sowie aller im NÖ Familienpass eingetragenen Kinder. Zusätzlich zu einer Knochenbruchpauschale fallen auch Zahnersatzkosten, Unfallkosten, Spitalgel sowie ein Existenzschutz in das Versicherungspaket.

„Neben Eltern und Erziehungsberechtigten können auch Tanten, Onkel, Freunde der Familie und Leihomas und -opas den NÖ Familienpass beziehen und die tollen Angebote nutzen. Jeder ist Familie und unsere Aufgabe ist es, die Familien in Niederösterreich zu entlasten. Wer noch keinen NÖ Familienpass besitzt, kann diesen kostenfrei unter www.familienpass.at beantragen“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Alle Details zu Partnerbetrieben und Ermäßigungen gibt es unter www.familienpass.at/vorteile, zu den Angeboten des NÖ Familienpass-Sommererlebnisses unter www.familienpass.at/sommererlebnis.

Weiter Informationen: Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser @ noel.gv.at

