Instandsetzung Stiefernbachbrücke und Erneuerung L 79 im Bereich Obertautendorferamt großteils abgeschlossen

Sanierung garantiert Sicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Verkehrssicherheit auf der Landesstraße L 79 im Bereich Obertautendorferamt im Gemeindegebiet von St. Leonhard am Hornerwald (Bezirk Krems-Land) wird mit der Instandsetzung der Stiefernbachbrücke und der Erneuerung der Fahrbahn auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern wesentlich erhöht. Die Bauarbeiten an der Brücke werden von der Brückenmeisterei Krems, die Straßenbauarbeiten von der Straßenmeisterei Gföhl, jeweils in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region von April bis Juli ausgeführt. Die Gesamtbaukosten von rund 195.000 Euro trägt zur Gänze das Land Niederösterreich.

Aufgrund der Fahrbahnschäden an der L 79 im Bereich Obertautendorferamt im Gemeindegebiet von Sankt Leonhard am Hornerwald hat sich das Land Niederösterreich (NÖ Straßendienst) dazu entschlossen, eine Sanierung in diesem Bereich von Kilometer 9,4 bis Kilometer 10,55 durchzuführen. Das in diesem Bereich bestehende Brückenobjekt wurde im Jahr 1974 neu errichtet und im Vorfeld einer Instandsetzung unterzogen. Dabei wurden die Randbalken und das Tragwerk der Brücke neu errichtet. Der Verkehr wurde mit halbseitiger Straßensperre durch den Baubereich geführt. Anschließend wurde die Fahrbahn der L 79 durch Neuherstellung einer zusätzlichen Deckschicht saniert. Restarbeiten werden noch bis Mitte August durchgeführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

