Thomas Pucharski ist Geschäftsführer der ENERGIEALLIANZ Austria

Bei der EnergieAllianz Austria GmbH (EAA), Österreichs größtem Energievertrieb für Strom und Erdgas, ist es zu einer Änderung auf Geschäftsführerebene gekommen.

Wien (OTS) - Thomas Pucharski hat die öffentliche Ausschreibung und das anschließende Auswahlverfahren für die Position des Geschäftsführers im Mai für sich entschieden. Anfang Juli wurde diese Entscheidung von den Gremien der EAA nun auch formal bestätigt. Thomas Pucharski war bereits per 1. Dezember – vorerst interimistisch – in die Geschäftsführung der EAA eingetreten. Er folgte in dieser Funktion Mag. Christian Wojta, der, nach beinahe 14 Jahren an der Spitze der EAA, Ende November auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausgetreten war.

Mag. Thomas Pucharski (55) ist Jurist, er absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Der ausgewiesene Energieexperte ist seit 2007 in leitenden Positionen im Konzern der Wiener Stadtwerke tätig. Zuletzt verantwortete er unter anderem das Beteiligungsmanagement der Wien Energie. Bei der EAA ist er nun für die Bereiche Vertrieb, Vertriebsmanagement, Portfoliomanagement sowie für die Tochtergesellschaft Switch verantwortlich.

Die Bestellung zum Geschäftsführer bezeichnet er als große Herausforderung und Chance, seine langjährige Erfahrung in Vertrieb und Unternehmensentwicklung einzubringen. Der neue Geschäftsführer, der nun die Dreierspitze des Unternehmens an der Seite von Herwig Hauenschild und Thomas Torda komplettiert, freut sich, dass er das Auswahlverfahren für die Position des Geschäftsführers für sich entscheiden konnte: „Mir geht es darum, die Spitzenposition der EnergieAllianz Austria auf dem österreichischen Energiemarkt zu festigen und das bestehende, gute Produktportfolio weiter auszubauen. Ich freue mich auf die kollegiale Zusammenarbeit in der Geschäftsführung.“

Die Co-Geschäftsführer Herwig Hauenschild und Thomas Torda begrüßen die Entscheidung und freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit: „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass wir gemeinsam viel bewegen und die EAA gut und sicher in die Zukunft führen können.“

Über EAA-ENERGIEALLIANZ Austria:

Die EnergieAllianz Austria (EAA), gemeinsame Energievertriebs- und -handelsgesellschaft von Burgenland Energie, EVN und Wien Energie, versorgt mit den regionalen Vertriebsgesellschaften aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie dem Diskontanbieter „Switch“ und dem Ökostromlieferanten „NATURKRAFT“ rund 2,9 Millionen Kundenanlagen im In- und Ausland mit Strom und Erdgas. Der Fokus der vertrieblichen Betreuung von Geschäftskunden reicht von Klein- und Mit-telbetrieben bis zu überregionalen Businesskunden und der Großindustrie. Die EAA ist überall dort stark, wo neben der Strom- und Erdgaslieferung individuelle Betreuung und persönliche Beratung gefragt ist. Innovative Produkte in Verbindung mit verantwortungsvoller Preispolitik stärken unsere Kundenbeziehungen und sichern den Wirtschaftsstandort Österreich.

