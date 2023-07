NOVOMATIC setzt Zeichen für betriebliche Gesundheitsförderung

Gumpoldskirchen (OTS) - Am diesjährigen NOVOMATIC-Gesundheitstag am Headquarter in Gumpoldskirchen nahmen rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die informative wie sportliche Gelegenheit wahr, ihr Wissen und Bewusstsein in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz und Sport zu erweitern.

Der Förderung der Gesundheit und des Bewusstseins für Bewegung und ausgewogene Ernährung gewidmet, ist der NOVO-Company Day jedes Jahr im Sommer ein Fixstarter beim internationalen Gaming-Technologiekonzern NOVOMATIC. Das Unternehmen setzt mit dem Gesundheitstag für die mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Headquarter-Standort Gumpoldskirchen ein Zeichen für die große Bedeutung betrieblicher Gesundheitsförderung bei NOVOMATIC.

Vorstand Mag. Johannes Gratzl konnte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des NOVO-Company Days bei angenehmen Sommertemperaturen am Betriebsgelände begrüßen: „Mit dem NOVO-Company Day möchten wir uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz bedanken und sie wie auch im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zu einem gesunden Lebensstil ermutigen. Unser Engagement für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Belegschaft wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen honoriert, wie kürzlich jener zum Besten Arbeitgeber Niederösterreichs sowie erneut mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung.“

Vorstand Dipl.-Ing. Ryszard Presch betonte das Zusammenspiel von Mitarbeitergesundheit und Unternehmenserfolg: „Der Erfolg eines Unternehmens basiert auf gesunden und zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Mitarbeitergesundheit zu stärken zählt für NOVOMATIC daher zu einem wesentlichen Baustein für die nachhaltige Unternehmensentwicklung.“ Der örtliche Bürgermeister Ferdinand Köck ergänzte: „Ich freue mich, dass NOVOMATIC nicht nur viele qualifizierte Arbeitsplätze schafft, sondern auch der Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen so hohen Stellenwert einräumt. Das ist auch für die Marktgemeinde Gumpoldskirchen von großer Bedeutung“.

Im Anschluss nutzten die NOVO-Company Day-Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, sich bei den zahlreichen Indoor- und Outdoor-Stationen zu informieren bzw. sportlich zu betätigen. Highlights darunter waren etwa eine umfangreiche Gesundheitsstraße mit Koordinationsparcour, der Riesenwuzzler und die interaktive Torschusswand, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einiges an sportlichem Einsatz abverlangten. Am Smoothie-Rad konnte man sich nach einer kurzen Sporteinheit zwischendurch an der Bar dieser Station erfrischen. NOVOMATIC kooperiert zudem mit einer Initiative gegen die Ablenkung am Steuer durch Handynutzung und schafft damit unter der Belegschaft mehr Bewusstsein für die Gefahren durch Ablenkung im Straßenverkehr.

Der NOVO-Company Day war aufgrund des hohen Informationsgehalts und Unterhaltungsfaktors auch dieses Jahr wieder eine gelungene Veranstaltung, wie sich im positiven Feedback der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigte.

Rückfragen & Kontakt:

NOVOMATIC AG

Mag. Alexandra Lindlbauer

Head of Group Communications

Tel: +43 2252 606 842

communications @ novomatic.com

www.novomatic.com