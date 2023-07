willhaben lud zum Digital Advertising-Sommerfest 2023

Österreich (OTS) -



Mehr als 300 VertreterInnen der heimischen Werbebranche folgten am 13. Juli der Einladung von willhaben

Das Event wurde heuer erstmals als offizielles ÖkoEvent der Stadt Wien zertifiziert

Das Sommerfest des Digital Advertising-Teams von willhaben ist bereits seit Jahren ein fixer Termin in den Kalendern der österreichischen Werbebranche. Und so fanden sich vergangenen Donnerstag einmal mehr zahlreiche Werbekunden, PartnerInnen und MitarbeiterInnen von willhaben ein, um auf der legendären Summerstage in Wien auf die bisherigen Meilensteine und Erfolge des Jahres anzustoßen und sich mit altbekannten sowie neuen Gesichtern auszutauschen. Für sommerliche Partystimmung und Genuss sorgten dabei der Live Act Liza, italienische, thailändische und gegrillte Köstlichkeiten, Eis vom Eis-Greissler sowie coole Drinks und ein Gewinnspiel mit fünf tollen Preisen.

„Nachhaltigkeit beginnt bei einem selbst“

„Die enge und in vielerlei Hinsicht inspirierende Zusammenarbeit zwischen Werbekunden, PartnerInnen und dem Digital Advertising-Team von willhaben ist Anlass genug, um ausgelassen miteinander zu feiern. Es ist uns jedoch ein ebenso großes Anliegen, immer wieder dafür einzustehen, dass einerseits wieder weniger Spendings ins Ausland abwandern und wir uns gleichzeitig schrittweise unserer Überzeugung nähern, noch nachhaltiger zu wirtschaften“, so Jochen Schneeberger, Head of Digital Advertising bei willhaben im Rahmen seiner Begrüßungsrede. „Deswegen, freuen wir uns besonders, heute verkünden zu dürfen, dass unser Event dieses Jahr erstmals als ÖkoEvent der Stadt Wien zertifiziert wurde. Denn: Nachhaltigkeit fängt schließlich immer bei einem selbst an und ist auch nicht einfach zu delegieren“, so Schneeberger weiters.

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich u.a.: Thomas Bokesz (IPG mediabrands), Claudia Breitwieser (bank99), Michael Buchbinder (ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH), André Eckert (showheros), Joachim Feher (RMS Austria), Christoph Glöckel (NÖM), Wolfgang Grausenburger (Österreichische Post), Stefanie Höfferer (Ö3), Kremena Irinkova (PSA Payment Services Austria), Christina Klammler (TK Maxx), Marc Kobza (KTHE), Barbara Köck (Stellantis), Alex Kucera (Agencylife), Andreas Martin (Porsche), Claudia Marth (Europlasma), Rut Morawetz (A1), Elisabeth Spenger (Erste Bank), Martin Spona (durchblicker), Katharina Sturmlechner (Kärcher), Evelyn Thumb (PSA Payment Services Austria), Nina Wach (Wiener Linien), Anisja Widi (BIPA), Florian Widi (Billa), Claudia Winkler (KTHE), Florian Ziegler (Porsche Wien), Viktoria Zischka (Rewe).

Hier geht es zur gesamten Fotogalerie

