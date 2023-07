Neugestaltung der Landesstraße B 30 zwischen Unternalb und Retz im Zeitplan

510.000 Euro werden investiert

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Landesstraße B 30 und die Nebenflächen werden von der Eisenbahnkreuzung in Unternalb bis zur Kreuzung mit der Landesstraße B 35 saniert bzw. umgestaltet. Die B 30 weist in diesem Bereich zahlreiche Fahrbahnschäden wie Risse, Ausmagerungen, Verdrückungen und Unebenheiten auf. Auch Nebenflächen wie Gehsteige entsprachen auf Grund der zu geringen Breite und den aufgetretenen Schäden zuletzt nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Aus diesen Gründen haben sich das Land Niederösterreich und die Stadtgemeinde Retz entschlossen, dieses Projekt umzusetzen.

Im Vorfeld wurden Stromkabel und Lichtwellenleiter verlegt, die bestehenden Gehsteige wurden saniert und wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen, auch verbreitert. Für die Gehsteigverbreiterung sind abschnittsweise auch geringfügige Fahrbahnverlegungen notwendig. Für den ruhenden Verkehr werden Parkplätze und Abstellflächen errichtet, weiters erfolgte die Neugestaltung der Kellervorplätze. Seitens der ÖBB wird auch die Schrankenanlage über die Landesstraße B 30 erneuert. Den Abschluss der Bauarbeiten bildet die Fahrbahnsanierung der Landesstraße B 30, wobei nach den Fräsarbeiten eine neue Trag- und Deckschicht eingebaut wird.

Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Retz mit Bau- und Lieferfirmen der Region unter Totalsperre aus. Die Asphaltierungsarbeiten sind für Mitte August vorgesehen. Die Umleitung des PKW-Verkehres erfolgt von der B 30 in Unternalb über die L 1056, Obernalb und die B 35 nach Retz und umgekehrt. Der Schwerverkehr wird in beiden Richtungen von der B 30 in Watzelsdorf über die B 45 zum Kreisverkehr bei Pulkau und die B 35 nach Retz umgeleitet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 510.000 Euro, wobei etwa 310.000 Euro auf das Land Niederösterreich und 200.000 Euro auf die Stadtgemeinde Retz entfallen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

