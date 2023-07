Stocker ad Kickl: „Für die Volkspartei ist klar: Arbeiten für Österreich statt ständige Neuwahldebatten“

Kickls Politik ist simpel: spalten und gefährden

Wien (OTS) - „Für die Volkspartei ist klar: Arbeiten für Österreich statt ständige Neuwahldebatten. Der erneute Facebook-Aufruf zu Neuwahlen zeigt offenkundig, dass Kickl zu einer konstruktiven Politik für die Menschen nichts beitragen kann, besser gesagt: will. Ihm geht es nicht um das Wohl der Bevölkerung. Denn Kickls Welt besteht einerseits aus kremlfreundlicher Politik, welche sich in den Anträgen im Nationalrat widerspiegelt. Und andererseits aus der Gefährdung aller Menschen, die in Österreich leben, sei es durch die Zerstörung der ehemaligen Sicherheitsbehörde oder seine Weigerung, ‚Sky Shield‘ beizutreten“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.

„Die Bevölkerung erwartet sich, dass die Politik unermüdlich für das Wohl eines jeden Einzelnen und das Land arbeitet. Und genau das macht die Bundesregierung unter Bundeskanzler Karl Nehammer. Wir helfen jenen, die Unterstützung brauchen und arbeiten weiterhin daran, dass in Österreich Versorgungssicherheit herrscht, die Kaufkraft auf hohem Niveau bleibt, der Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt, der Klimaschutz vorangeht und die innere und äußere Sicherheit gewährleistet ist“, so Stocker und schließt folgend ab: „Aufgrund der guten Arbeit der Bundesregierung fehlt Kickl die Bühne für Spaltungspolitik und sein Oppositionstheater. Die Menschen in unserem Land wollen Lösungen und keinen Wahlkampf - offensichtlich hat er Angst, dass die Umfragen für ihn schlechter werden.“



