TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 17. Juli 2023 von Peter Nindler "Die Zillertalbahn fährt auf Zuruf"

Innsbruck (OTS) - Innovation um jeden Preis darf in Zeiten der Teuerung nicht der Leitfaden für die Landesregierung sein. Hinter dem Was-serstoff für die Zillertalbahn stehen viele Fragezeichen. Eine technologieoffene Ausschreibung wäre politisch innovativ.

Die schwarz-rote Landesregierung bezeichnet die Wasserstoffbahn im Zillertal als bewusste Entscheidung für Innovation. Faktenbasiert war sie jedenfalls nicht, eher (wage-)mutig. Die Festlegung könnte auch deshalb erfolgt sein, weil der Druck aus dem Zillertal bzw. dem ÖVP-Wirtschaftsflügel unter Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl zu groß geworden ist. Dort hatte man sich schon vor Jahren Wasserstoff in den Kopf gesetzt. Gemeinsam mit den gewichtigen Zillertalern in der Tiroler Volkspartei: neben Hörl auch Bauernbundobmann und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler sowie Fügens Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Dominik Mainusch.

Doch Innovation und Wirtschaftlichkeit gehören zusammen. Das muss gerade eine Wirtschaftspartei wie die ÖVP wissen, die zuletzt ohnehin vom ökonomischen Desas­ter ihrer Gefolgsleute in Matrei in Osttirol und im gemeindeverbandseigenen Dienstleistungsunternehmen GemNova durchgeschüttelt wurde. Dort hatte es über Jahre geheißen: Koste es, was es wolle. Und die ÖVP-dominierte Landesregierung hatte stets den finanziellen Schutzmantel darüber ausgebreitet. Beim geplanten Antrieb der Zillertalbahn mit Wasserstoff, dessen Energieeffizienz für die Schmalspurbahn von Experten sehr kritisch bewertet wird, bewegt sich die Schere bei den Mehrkosten für einen Zeitraum von 30 Jahren gegenüber einer Elektrifizierung zwischen 83 und 180 Millionen Euro. Wobei die 83 Millionen Euro letztlich die Unterkante in den Berechnungen darstellen.

Ja, es ist innovativ, wenn der Zillertaler Tourismus mit der Mobilitätsabgabe eine „Wasserstoff-Vorzeigeregion“ werden und die zusätzlichen Aufwendungen berappen möchte. Aber ist es auch wirtschaftlich vernünftig und vertretbar? Diese Frage müssen sich nicht nur die Touristiker, sondern insbesondere Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und sein Koalitionspartner Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) stellen. Natürlich steht die Wasserstoffbahn im Regierungsabkommen, was die Sache für Schwarz-Rot nicht einfacher macht. Zugleich zeugt es von politischer Kurzsichtigkeit, sich trotz vorliegender Expertisen nicht zu einer technologieoffenen Ausschreibung durchzuringen und lieber einer Politik auf Zuruf zu fügen.

Im Zillertal geht es um Millionen. Verantwortungsvolles politischen Handeln in Zeiten von explodierenden Preisen und massiven finanziellen Herausforderungen der öffentlichen Hand für die Daseinsvorsorge der Bevölkerung – zu der natürlich eine umweltgerechte Mobilität zählt – sieht anders aus. In Tirol offenbar nicht. Oder vielleicht doch noch?





