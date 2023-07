Al-Rawi (SPÖ): Kulturelles Erbe ist wesentlicher Bestandteil der Identität eines Landes

Gemeinderat Omar Al-Rawi entsetzt über die Zerstörung des ältesten Minaretts in Basra und fordert den Schutz des kulturellen Erbes für zukünftige Generationen.

Wien (OTS/SPW-K) - "Das kulturelle Erbe eines Landes ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Identität und Geschichte. Historische Stätten sind Quellen des Wissens und des gemeinsamen Erbes aller Menschen", sagt Omar Al-Rawi, Wiener Gemeinderat. "Es ist unsere Verantwortung, diese Stätten zu schützen und zu bewahren, damit zukünftige Generationen von ihrer Schönheit und aber auch Bedeutung profitieren können. Wir müssen uns aktiv für die Erhaltung und den Schutz unseres kulturellen Erbes einsetzen, damit auch zukünftige Generationen gedenken, sich erinnern und auch von der Geschichte der Objekte profitieren können," so Al-Rawi.

Mit Schock und Wut habe Al-Rawi die Nachricht erhalten, dass der Gouverneur von Basra das älteste Minarett der Stadt zerstören ließ. Als Begründung wurde angeführt, dass das Minarett der geplanten Vergrößerung einer Straße im Wege stand. „Das Minarett der Al Siradji Moschee, das im Jahr 1727 errichtet wurde, ist um 94 Jahre älter als die Vereinigten Staaten, 104 Jahre älter als Kanada, 129 Jahre älter als Australien und der moderne Irak. Nach 296 Jahren wurde es nun mit einem Bagger einfach zerstört“, erklärt Al-Rawi.

"Vor Jahren hat der sogenannte Islamische Staat (IS) in Mossul die berühmte Al-Nuri-Moschee und ihr markantes, schiefes Minarett gesprengt, das ein Wahrzeichen der Stadt war. Und nun sehen wir im Süden des Landes, wie die offiziellen Behörden ein weiteres historisches Bauwerk zerstören", so Al-Rawi. "Dies ist eine Schande und ein Verbrechen gegenüber dem Kulturerbe. Ich bin entsetzt und wütend über diese unverantwortliche und respektlose Handlung." Al-Rawi drückt seine Solidarität mit dem irakischen Volk aus, insbesondere mit den Menschen in Basra, die den Verlust dieses bedeutenden kulturellen Erbes bedauern.

