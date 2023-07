Industrie: Mercosur-Abkommen schafft Win-Win Situationen für beide Partner

IV-Präs. Knill empfing Vertreter des Mercosur-Raumes Nelson Antonio Tabajara de Oliveira, brasilianischer Botschafter – Austausch zeigt: Abkommen ist im Interesse beider Partner

Wien (OTS) - Im Vorfeld des EU-Lateinamerika-Gipfels in Brüssel kommende Woche lud Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, den Vertreter des Mercosur-Raumes Nelson Antonio Tabajara de Oliveira, Botschafter Brasiliens zu einem Austausch ins Haus der Industrie ein, um die Potenziale des Handelsabkommens zwischen der EU und dem Mercosur-Raum zu besprechen.



„Angesichts der ablehnenden Haltung des österreichischen Nationalrats und der Bundesregierung zum Assoziierungsabkommen, setzen wir Hoffnungen auf neue Dynamik im Rahmen des anstehenden EU-Lateinamerika-Gipfels in Brüssel. Österreich ist in Bezug auf das Abkommen in seiner undifferenzierten Blockadehaltung innerhalb der Europäischen Union zunehmend isoliert“, so Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung.

Das Mercosur-Abkommen ist eine einmalige Gelegenheit, um eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu schließen und somit Win-Win-Situationen für beide zu schaffen, denn von einer verstärkten Kooperation profitieren beide Seiten ökonomisch wie ökologisch. „Auch der Austausch hat klar gezeigt, dass sich beide Partner rasch einen Abschluss des Abkommens erhoffen“, so Knill und meint weiter: „angesichts des Gesprächs ist das Unverständnis seitens der exportorientierten Industrie für Österreichs Blockadehaltung und Europas Zögerlichkeit groß.“



Die EU wäre der erste Partner, der mit den Mercosur-Staaten ein solches Wirtschaftsabkommen abschließt. Die Folgen wären eine faire Partnerschaft auf Augenhöhe und wirtschaftlich ein deutlicher Anstieg der Exporte in den Mercosur-Raum. Der bisherige EU-Handel mit der Mercosur-Region sichert in Österreich bereits 32.000 Arbeitsplätze. 1.400 heimische und 60.500 EU-Unternehmen sind dort aktiv. Das Handelsabkommen zwischen der EU und Mercosur sieht unter anderem den Abbau von 91 Prozent der Zölle für europäische Exporte nach Mercosur vor, die Europäische Kommission geht dabei nach vollständiger Umsetzung von einer Zollersparnis für europäische Exporteure in der Höhe von 4 Mrd. Euro jährlich.

Fotos des Treffens zur Verwendung finden Sie hier.

