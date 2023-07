Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 16. Juli 2023. Von Alois Vahrner: "Schon mitten im Wahlkampf".

Die schwachen Umfragen bleiben der einzige Koalitions-Kitt für ÖVP und Grüne. Inhaltlich ist kaum noch etwas zu erwarten, dafür noch mehr als ein Jahr Wahlkampf.

Innsbruck (OTS) - Österreichs Innenpolitik ist immer wieder für Überraschungen gut, allzu oft leider auch für negative. Man denke in jüngerer Vergangenheit etwa an den Ibiza- oder diverse Chat- und Korruptionsskandale. Nachdem die ÖVP unter Sebastian Kurz SPÖ und FPÖ als Partner aufgebraucht hatte (man konnte oder wollte nicht mehr miteinander), kam es zur absoluten Koalitions-Premiere mit den Grünen.

Es war alles andere als eine Liebesheirat, so es eine solche in der Politik überhaupt je geben sollte. Da fanden zwei Partner zusammen, die inhaltlich bei sehr vielen Fragen extrem weit auseinanderliegen. Das „Beste aus beiden Welten“ wurde ganz im Polit-Marketing-Sprech angekündigt. Das war es nie, auch wenn bei verschiedenen, auch sehr schwierigen Fragen (vom Aus der kalten Progression, Öffi-Ausbau bis zur Pflege oder Sterbehilfe) Einigungen gelangen. Kurz nach dem Start kam Corona, und man war im Krisenmodus aneinandergekettet. Und ist das mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die Teuerung eigentlich bis heute.

Dass ausgerechnet zwei Parteien, die sich inhaltlich so wenig grün sind, im Gegensatz zu den meis­ten Regierungen seit 1945 zumindest bis fast zum Schluss der Legislaturperiode durchhalten könnten, hat nichts mit den angeblich noch so vielen zu erledigenden Aufgaben zu tun. Es ist allein der Blick auf die Umfragen, bei denen die FPÖ von Herbert Kickl klar auf Platz 1 liegt. Die Aussicht, mit ihm oder der SPÖ unter Andreas Babler als möglicher Juniorpartner in eine Koalition zu müssen oder gar in die Opposition (vor allem die Grünen), lässt die Koalitionäre weitermachen. Auch wenn inhaltlich (fast) gar nichts mehr weitergeht und sich die gegenseitigen Unfreundlichkeiten weiter häufen. Ein überlanger Wahlkampf hat in allen Parteien längst begonnen.



