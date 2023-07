SPÖ-Laimer gratuliert Major Verena Platter als erste Frau Österreichs ein Bataillonskommando zu führen

Wichtiger Schritt, um auch andere Frauen zu motivieren, ihren Karriereweg beim Österreichischen Bundesheer einzuschlagen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer gratuliert Major Verena Platter als erste Frau Österreichs mit der Führung eines Bataillonskommandos betraut worden zu sein. „Das ist ein wichtiger Schritt für Major Platter, der ich herzlich dazu gratuliere, aber auch für das österreichische Bundesheer. Die Anhebung des Frauenanteils im Österreichischen Bundesheer ist eine zentrale Aufgabe, die in Anbetracht des akuten Personalmangels an Bedeutung gewonnen hat. Die Betrauung von Major Platter mit dem Bataillonskommando ist ein wichtiger Schritt, um auch andere Frauen zu motivieren, ihren Karriereweg beim Österreichischen Bundesheer einzuschlagen“, ist Laimer überzeugt. ****

Österreich habe hier massiven Nachholbedarf. Während in Österreich nur 4,3 Prozent der Soldat*innen Frauen sind, beträgt der Anteil in Deutschland bereits 13 Prozent. „Ministerin Tanner muss alle Hebel in Bewegung setzen, um das Österreichische Bundesheer als Arbeitgeber zu attraktivieren – insbesondere auch für Frauen. Da ist noch einiges zu tun“, sagt Laimer, der u.a. eine spürbare Erhöhung der Einstiegsgehälter fordert und Verbesserungen bei der Unteroffiziersausbildung.

„Major Verena Platter wünsche ich jedenfalls viel Soldatinnen-Glück bei ihrer neuen Aufgabe“, betont Laimer abschließend. (Schluss) up

