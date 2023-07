Bürgermeister Ludwig beim ImPulsTanz-Festival im Rathaus

Wien (OTS) - Die 40. Ausgabe des ImPulsTanz-Festivals macht Wien bis 6. August erneut zur Kultur- und Tanzhauptstadt. Gestern, Freitag, wurde anlässlich des Jubiläums im Arkadenhof im Rathaus gefeiert. Wiens Bürgermeister und „Hausherr“ Michael Ludwig überreichte dabei dem langjährigen Intendanten Karl Regensburger als Überraschung den Goldenen Rathausmann.

Damit würdigte Bürgermeister Ludwig die Leistungen Regensburgers in den vergangenen 40 Jahren. Für Ludwig sei das ImPulsTanz-Festival seit der Grundsteinlegung im Jahr 1984 nicht mehr aus der Stadt wegzudenken. „Dank zahlreicher großartiger Veranstaltungen wie dieser hat sich Wien als führende Kultur-Metropole positioniert und profiliert“, sagte Ludwig. Das ImpulsTanz-Festival trage außerdem auch zu der hohen Lebensqualität in der Stadt bei und sei ein wesentlicher Faktor dafür, dass Wien regelmäßig in internationalen Rankings zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wird.

Das Interesse an den Performances und Workshops sei, so Ludwig weiter, ungebrochen. „Im vergangenen Jahr besuchten 137.700 Tanz-Begeisterte das Festival – diese enorme Zahl wird im Zuge der heurigen Jubiläumsausgabe wohl noch übertroffen werden“. All das, führte Ludwig fort, wären Errungenschaften und Verdienste von Karl Regensburger sowie seinem 2021 verstorbenen Mitstreiter Ismael Ivo. „Für alles, was Du für das kulturelle Angebot dieser Stadt getan hast, möchte ich Dir herzlich gratulieren“, sagte Ludwig. Intendant Karl Regensburger bedankte sich für die Auszeichnung.

40 Jahre ImPulsTanz-Festival

Anfang der 1980er Jahre begann Karl Regensburger beim damaligen Tanzforum Wien zu arbeiten. Nach einer zufälligen Begegnung mit dem brasilianischen Tänzer Ismael Ivo holte er diesen als Gastlehrer zum Tanzforum Wien. Gemeinsam gründeten sie 1984 die Internationalen Tanzwochen Wien. 1988 wurde die Veranstaltung in „ImPulsTanz-Festival“ umbenannt.

Heute steht das Festival für Performances, Workshops und Research-Projekte. Mit einem jährlichen Programm von rund 50 Produktionen, die ImPulsTanz in den wichtigsten Spielstätten der Stadt zeigt, und mehr als 200 Workshops, bei denen Tanz in all seinen Facetten zu erleben ist, zählt ImPulsTanz heute zu den wichtigsten Festivals für zeitgenössischen Tanz und Performance weltweit. (Schluss) kri



