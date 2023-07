SPÖ-Lindner: Volle Solidarität mit der heutigen Budapest PRIDE!

Österreichische Delegation reist zur Budapester PRIDE-Parade und unterstützt ungarische LGBTIQ-Community

Wien (OTS/SK) - Die heutige Budapest PRIDE Demonstration findet unter besonderen Vorzeichen statt: Die letzten Monate und Jahre waren in Ungarn geprägt von massiven Angriffen auf die Rechte der LGBTIQ-Community – Premierminister Orban und seine Fidesz-Regierung haben dabei insbesondere Trans*Personen und Regenbogenfamilien zu ihrem erklärten Ziel gemacht. Die SPÖ und die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation SoHo wollen gerade angesichts dieser Entwicklungen ein starkes Signal nach Ungarn senden: „Unsere volle Solidarität gilt der ungarischen LGBTIQ-Community und der PRIDE Demonstration, die heute in Budapest stattfinden! Um die Aktivist*innen vor Ort zu unterstützen senden wir daher heute eine 30-köpfige Delegation nach Budapest und zeigen, dass Österreich und Europa an der Seite der Zivilgesellschaft in unserem Nachbarland stehen“, betont SoHo-Bundesvorsitzender NAbg. Mario Lindner. Die österreichische Delegation wird nicht nur an der PRIDE Demonstration teilnehmen, sondern sich gemeinsam mit sozialdemokratischen Abgeordneten aus ganz Europa auch mit zahlreichen Aktivist*innen und Politiker*innen aus Ungarn treffen und weitere Solidaritätsaktionen planen. ****(Schluss)up

