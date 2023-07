Czernohorszky/Gaál/Hanke: Sommerzeit zündet Sonnenstrom-Turbo

Sommermonate sind Erntezeit für Sonnenstrom; Leistung bereits auf 122 MWp erhöht

Wien (OTS) - Wien ist die Stadt der Sonne! Zwar kann die Bundeshauptstadt nicht mit Alicante oder Messina mithalten, aber auch bei uns steigen die Sonnenstunden an: Im Jahr 2022 hat die Sonne rund 2.100 Stunden lang auf uns herabgeschienen „und das können wir uns zunutze machen“, sagt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Durch den technischen Fortschritt und gezielte Investitionen in PV-Anlagen konnten die Sonnenstrom-Erträge während der Sommermonate in ganz Wien erheblich gesteigert werden. Der Sommer bietet ideale Bedingungen für die Nutzung der Solarenergie, da die Sonneneinstrahlung länger andauert. „Auswertungen zeigen, dass die Sonnenstromerzeugung während der Sommermonate 55 Prozent der Jahresproduktion ausmacht“, so Czernohorszky.

Während im Mai 2022 in Wien noch über 11.000 MWh Sonnenenergie erzeugt wurde, konnte im Mai 2023 bereits knapp 16.000 MWh durch Sonnenstrom gewonnen werden. „Damit können heute schon rund 35.000 Haushalte in der Stadt mit Sonnenstrom versorgt werden“, freut sich Czernohorszky.

Seit Beginn der städtischen Sonnenstrom-Offensive sind 2,5 Jahre ins Land gezogen, in den ersten beiden Jahren konnte die Leistung von 50 MWp auf 100 MWp verdoppelt werden. Mit heutigem Stand hält Wien bereits bei 122 MWp. Die Entwicklung geht also rasant voran und das Ausbauziel von 800 MWp bis 2030 wird greifbarer. Zum Vergleich: Mit einer Leistung von 800 MWp könnte z.B. der Strombedarf von 400.000 Haushalten – das sind 800.000 Wiener*innen - gedeckt werden.

Klares Ziel Wiens sei es, bis 2040 klimaneutral zu sein, ab diesem Zeitpunkt also keine fossilen Energieträger wie Öl oder Gas mehr zu benötigen. Sonnenstrom sei ein wesentlicher Baustein, den es für die Energiewende brauche, ergänzt Czernohorszky.

Finanzstadtrat Peter Hanke ergänzt: „Damit die Energiewende und die Klimaneutralität bis 2040 gelingen, ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien ein entscheidender Erfolgsfaktor. In Wien sind die natürlichen Ressourcen die Dächer – mit Photovoltaik machen wir sie zu Öko-Kraftwerken mitten in der Stadt. In enger Zusammenarbeit mit Wien Energie setzen wir die Sonnenstrom-Offensive Schritt für Schritt um und statten die Dächer von Magistraten, Schulen, Seniorenwohnheimen, Spitälern oder U-Bahnstationen mit Solarkraft aus. Insgesamt betreibt Wien Energie bereits über 400 Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 110 Megawatt in Wien und darüber hinaus.“

Bauordnungsnovelle als Sonnenstrommotor

„Die Frage der Energiegewinnung und Energieversorgung ist eine der zentralen Zukunftsfragen unserer Zeit. Mit der großen Bauordnungsnovelle stellen wir die Weichen dafür, dass der Anteil an erneuerbarer Sonnenstromenergie zukünftig konsequent anwachsen wird. Unabhängige Energieversorgung und nachhaltige Technologien sind der Schlüssel, um die hohe Lebensqualität für kommende Generationen zu bewahren. Gemeinsam mit allen Wienerinnen und Wienern gehen wir diesen Weg der erneuerbaren Zukunft.“ So Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Ein nächster Meilenstein, um dieses Ziel zu erreichen, ist mit der großen Novelle zur Bauordnung auf den Weg gebracht. Zentraler Punkt dabei ist, dass künftig die im Neubau von Gebäuden vorgeschriebenen Flächen für Solaranlagen verdoppelt und auf alle Bauklassen ausgeweitet werden. Wenn die Errichtung von Solaranlagen im Einzelfall nicht möglich ist, muss dies auf Ersatzflächen innerhalb Wiens erfolgen. Im Sinne einer schlanken Verwaltung ist eine baurechtliche Genehmigung für Solaranlagen künftig nicht mehr erforderlich, wenn das Vorhaben einer elektrizitätsrechtlichen Anzeige- oder Bewilligungspflicht unterliegt. Wenn die Engpassleistung nicht mehr als 15 kW beträgt, braucht man ebenfalls keine Baubewilligung. Die Nutzung des großen Potentials von Parkplätzen in Gewerbegebieten zur Überdachung mit Photovoltaik-Anlagen wird begünstigt und dadurch attraktiver. Die Bauordnungsnovelle liegt aktuell zur öffentlichen Begutachtung auf und wird noch im Jahr 2023 im Landtag beschlossen werden.

Förderungen

Damit die Energiewende gelingt, unterstützt die Stadt Wien mit passenden Photovoltaik-Förderungen. Neben Standard-Förderungen für Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und Fassaden gibt es auch für Stromspeicher, die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Gründächern sowie einer erhöhten Förderaktion bis 15. Oktober 2023 für betriebliche PV-Flugdächer attraktive Förderschienen.

Alle Infos gibt es auf https://sonnenstrom.wien.gv.at/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

