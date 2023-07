SPÖ-Bayr: 25 Jahre Jubiläum – Vertrag zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs

Russische Kriegsverbrechen aufklären und Aggressor zur Verantwortung ziehen

Wien (OTS/SK) - Am 17. Juli 1998 wurde der Vertrag zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) unterzeichnet. Vier Jahre später, am 1. Juli 2002, konnte der Gerichtshof seine Tätigkeit aufnehmen. Seither ist der ICC weltweit die bedeutendste Institution bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Aggression. „Der internationale Strafgerichtshof wurde geschaffen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die für die schwersten Verbrechen verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Er ist somit ein Symbol für Gerechtigkeit und eine wichtige Institution zur Stärkung von internationalem Recht und dem Schutz der Menschenrechte“, erklärt Petra Bayr, SPÖ Bereichssprecherin für Außenpolitik und globale Entwicklung, anlässlich des Tags der Internationalen Strafgerichtsbarkeit (World Day for International Justice 2023). ****

„Seit dessen Bestehen hat der ICC zahlreiche wichtige Fälle verhandelt und Verurteilungen ausgesprochen. Diese Erfolge sind ein Beweis für die Wirksamkeit des Gerichtshofs und seine Fähigkeit, Gerechtigkeit zu gewährleisten und Straflosigkeit zu verhindern. Darüber hinaus bewirken die Urteile des ICC einen abschreckenden Effekt und helfen präventiv, potentielle Verbrechen zu vermeiden“, betont Bayr die Bedeutung des Gerichtshofs. „Der heutige Jahrestag markiert einen Meilenstein für die globale Gerechtigkeit und er dient als Anlass, die erreichten Fortschritte zu würdigen sowie den Appell zur Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zu erneuern“, so Bayr weiter.

„Wir müssen sicherstellen, dass diejenigen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, zur Verantwortung gezogen werden und dass Opfer Gerechtigkeit erfahren“, erklärt Bayr und erneuert ihre Forderung in Bezug auf den anhaltenden Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine: „Alle Gräueltaten, die Russland seit Beginn seiner militärischen Aggression begangen hat, müssen lückenlos untersucht und aufgeklärt werden, die Schuldigen sind zur Verantwortung zu ziehen – bis hinauf zu Präsident Putin. Österreich hat hier solidarisch zu sein, indem es Institutionen wie den Internationalen Strafgerichtshof oder relevante Ad-hoc-Tribunale zur Verfolgung der Verantwortlichen finanziell und personell unterstützt.“ (Schluss) sd/lp

