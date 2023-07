JVP-GENERALSEKRETÄR BERGER FORDERT ENTSCHULDIGUNG VON SPÖ

SPÖ WILL JÜNGSTEN BÜRGERMEISTER ÖSTERREICHS DURCH RÜCKTRITTE AUS AMT DRÄNGEN

Wien (OTS) - Der jüngste Bürgermeister Österreichs, Florian Hofmann, ist seit Montag in der Gemeinde Pernersdorf im Amt. Nun will die SPÖ durch den Rücktritt der gesamten Fraktion Neuwahlen erzwingen. Die Junge ÖVP fordert ein sofortiges Einstellen derartiger Methoden und klare Worte aus der SPÖ-Bundespartei.

„Wir erwarten uns von der SPÖ, dass man sich beim Bürgermeister entschuldigt und solche Methoden umgehend eingestellt werden. Jugend darf kein Ausschlussgrund sein, Alter keine Qualifizierung. Es gibt zahlreiche erfolgreiche Jungbürgermeisterinnen und -bürgermeister in Österreich. Das sollte auch die SPÖ anerkennen und Florian Hofmann an seinen Taten messen“, so Generalsekretär Dominik Berger.

„Ein junger Mensch möchte Verantwortung übernehmen und hat dafür auch eine Mehrheit bekommen. Dass die SPÖ nun versucht, Neuwahlen vom Zaun zu brechen, ist ein erschreckendes Signal an jeden jungen Menschen, der in seinem Ort etwas verbessern will“, so Berger.

Die Junge ÖVP stellt zahlreiche junge Verantwortungsträger in Österreich. Neben Staatssekretärin Claudia Plakolm, einem Europaabgeordneten, acht Nationalratsabgeordneten und einem Dutzend Landtagsabgeordneten, stellt die Junge ÖVP auch zahlreiche Jungbürgermeister und vernetzt diese seit 2016 bei regelmäßigen Treffen.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Telefon: 01 401 260 441