Freiheitliche Jugend startet gemeinschaftliche Kampagne zum Umweltschutz!

Unter dem Motto „Anpacken statt Weltuntergang“ sollen in den restlichen 171 Tagen dieses Jahres 171 Kilogramm Müll gesammelt werden.

Salzburg/Wien (OTS) - „Als Patrioten ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns um unsere Umwelt und Natur kümmern. Leider bleibt bei den Störaktionen bekannter Öko-Aktivisten völlig offen, inwiefern das Ausbringen toxischer Farben in Innenstädten oder das absichtliche Verursachen von Staus eben dieser Umwelt helfen soll. Als Freiheitliche Jugend laden wir Klimakleber und Co. dazu ein, Teil einer echten Veränderung zu sein, mit uns anzupacken und tatsächlich einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, richtete sich Sebastian Schwaighofer, der Salzburger FPÖ-Landesparteisekretär und geschäftsführende Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend, an die größtenteils unkonstruktiven Klimahysteriker.

Ziel der Freiheitliche Jugend sei es deshalb, symbolisch für jeden verbleibenden Tag des Jahres einen Kilogramm Müll aus der heimischen Natur aufzusammeln. Damit soll ein Zeichen dafür gesetzt werden, dass die berechtigte Forderung nach Arten- und Umweltschutz nur gemeinsam und vor Ort angegangen werden kann.

„Der Schutz unserer heimischen Natur als Lebensgrundlage ist seit jeher ein elementarer Bestandteil Freiheitlicher Forderungen. Abzulehnen ist jedoch das hysterische Drangsalieren der Bevölkerung und die ständigen Forderungen nach irgendwelchen schädlichen internationalen Vereinbarungen, die nur globalistischen Interessen dienen. Umweltschutz wird am besten durch echte Taten betrieben und deswegen gehen wir jetzt voran, packen an und laden alle dazu ein mitzumachen“, kommentierte der Maximilian Weinzierl, Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend, die neue Kampagne der jungen Freiheitlichen.

