Stocker: "Entscheidung des Rechnungshofes ist überraschend, nehmen sie aber zur Kenntnis"

Als unabhängige Institution muss der Rechnungshof auf alle Parteien den gleichen Maßstab anwenden

Wien (OTS) - "Die Entscheidung des Rechnungshofes ist überraschend, wir nehmen sie aber zur Kenntnis. Der Rechnungshof hat die ÖVP-Wahlkampfkostenobergrenze 2019 vertiefend geprüft, da nach RH-Ansicht der ÖVP-Rechenschaftsbericht 2019 nicht mit der politischen Lebenswirklichkeit in Einklang zu bringen war. Diese Einschätzung ist in weiterer Folge in sich zusammengebrochen - alle Vorwürfe haben sich als unwahr herausgestellt. Als Volkspartei empfinden wir eine strenge Prüfung der Wahlkampfkosten als wichtig und richtig, es gilt aber, nicht nur uns, sondern auch die SPÖ und die FPÖ auf gleiche Weise zu prüfen", sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



Stocker weiter: "Demgegenüber stimmen für uns die Zahlenwerke der SPÖ und FPÖ tatsächlich nicht mit der politischen Lebenswirklichkeit überein:



- Die SPÖ hat angegeben, im Wahlkampfjahr 2019 nur 8,8% mehr für Personal ausgegeben zu haben als im Vorjahr.



- Sowohl SPÖ, als auch FPÖ haben im Wahlkampfjahr 2019 weniger Geld für Veranstaltungen ausgegeben, als in einem Jahr ohne Wahlen.



- Bei der FPÖ ist das noch erstaunlicher, weil sie 2019 auch ihren Bundesparteitag abgehalten hat - eine für gewöhnlich kostenintensive Großveranstaltung, die sich im FPÖ-Rechenschaftsbericht nicht zu Buche schlägt.



Überraschenderweise waren dem Rechnungshof diese Umstände keine vertiefende Prüfung wert – der Rechnungshof begnügte sich damit, Stellungnahmen der Parteien einzuholen. Wir kennen den Inhalt der Stellungnahmen der SPÖ und FPÖ nicht, deshalb können wir nicht nachvollziehen, inwieweit hier mit verschiedenem Maß gemessen wurde."



"Mit der Stellungnahme des Rechnungshofes sind Zweifel an der Einhaltung der Wahlkampfkostenobergrenze 2019 der SPÖ und FPÖ für uns nicht ausgeräumt. Die Entscheidung des Rechnungshofes ist zur Kenntnis zu nehmen. Im Gegensatz zu SPÖ und FPÖ ist bei der Volkspartei eindeutig klar: Die Wahlkampfkostenobergrenze wurde nicht überschritten, wir haben uns an alle Regeln gehalten", sagt Stocker abschließend.



