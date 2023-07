VP-Schlosser/Hammerer ad MaHü: Alkohol, Drogen, Aggression – Wo bleiben die Maßnahmen?

Weitere Unsicherheitszone entsteht vor den Augen der Menschen – SPÖ und Grüne schauen weg, Volkspartei schaut hin

Wien (OTS) - Alkohol, Drogen und Aggression: Entlang der Mariahilfer Straße, bis hin zum Europaplatz, direkt vor dem Westbahnhof, fühlen sich die Wienerinnen und Wiener nicht mehr sicher. „Bereits seit Jahren machen wir auf die Entwicklungen rund um die Mariahilfer Straße und den Westbahnhof aufmerksam. Die Polizei leistet eine hervorragende Arbeit – kann aber nur die Symptome des Versagens der Stadt lindern. Auch gibt es in Neubau zahlreiche kirchliche, soziale Einrichtungen, die den Menschen helfen – ein großer Teil der ehrenamtlichen Unterstützung wird derzeit auch von den Neubauerinnen und Neubauern getragen“, so Bezirksparteiobfrau der Wiener Volkspartei – Neubau, Christina Schlosser.



Vor allen der Bereich um die Webgasse und die Andreasgasse sei zuletzt auch vermehrt betroffen. Rund um die Zollergasse berichten Menschen von aggressiver Bettelei. Hier hat die Sozialarbeit im Sinne aller offensichtlich vollkommen versagt. „Das Problem mit Alkohol und Wohnsitzlosen, die aus dem EU-Ausland nach Wien kommen, um zu campieren, ist im Bezirk kein neues. Wien gilt mit seinen Alkohol-Hotspots schon seit längerem als Magnet. Bezirksvorsteher Markus Reiter und die Neubauer Grünen haben jahrelang weggesehen und die Bedenken von Anrainern heruntergespielt“, so Schlosser weiter.



„Wir nehmen an ausgewählten Hotspots im 6. und 7. Bezirk einen exzessiven Konsum von Alkohol und Drogen im öffentlichen Raum wahr. Die Herausforderung liegt darin, diese Menschen zu erreichen. Das gelingt nicht mit Angeboten wie Notschlafstellen oder traditioneller Sozialhilfe. Hier braucht es andere, zielgerichtetere Maßnahmen. Die Stadt Wien ist gefordert, Lösungen zu finden. Die Anrainer dürfen nicht länger im Stich gelassen werden“, so Gerhard Hammerer, Bezirksparteiobmann der Wiener Volkspartei – Mariahilf.



„Die anhaltenden Probleme entlang der Mariahilfer Straße erfordern eine umfassende Lösungsstrategie. Wir sehen hier den Beginn einer Unsicherheitszone, in der sich die Menschen nicht mehr sicher fühlen. Karl Mahrer ist der einzige Stadtpolitiker, der die Probleme in Wien offen anspricht. Es ist wichtig, dass hier schnell parteiübergreifend zusammengearbeitet wird und alle Akteure ihre Verantwortung wahrnehmen, um gemeinsam an einer nachhaltigen Verbesserung der Situation zu arbeiten“, so Schlosser und Hammerer abschließend.



