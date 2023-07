„Thema“ über Hitzestress bei Mensch & Tier – Versuche einer Anpassung

Am 17. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 17. Juli 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Alter, Sex und späte Liebe

Die 74-jährige Wienerin Jenny Simanowitz trifft regelmäßig Männer, die sie im Internet kennenlernt. Alter wird von der Gesellschaft oft tabuisiert und mit Asexualität verbunden. Tatsächlich ist aber mehr als jede dritte Person über 70 sexuell aktiv. Dass darüber nicht gesprochen wird, sei ein Grund für den rasanten Anstieg an Geschlechtskrankheiten in Seniorenwohnhäusern. Das Tabu spüren Männer besonders stark. Impotenz wird oft mit fehlender Männlichkeit gleichgesetzt. Sex und Zärtlichkeit sind aber gesund – für den Körper und den Geist. „Beim Sex geht es nicht nur um Penetration“, erzählt der 83-jährige Horst Wostracky. Er hat seine feste Freundin im Seniorenwohnhaus kennen und lieben gelernt. „Es gibt andere Sachen, die wir zusammen machen. Das Wichtigste ist, dass man sich mag.“ Leon Hoffmann-Ostenhof hat für „Thema“ mit Ü70ern über ihr Sexleben und die Liebe gesprochen.

Hitzestress bei Mensch & Tier – Versuche einer Anpassung

„Ich musste Kühe verkaufen, weil wir durch die Trockenheit zu wenig Futter hatten“, sagt der steirische Vollerwerbsbauer Ulrich Steinwider. „Das Wetter wird immer extremer, wir müssen uns anpassen, anstatt zu jammern“, ist der Landwirt Thomas Lerchbaum überzeugt. Er melkt seine Kühe mit Hilfe der Sonne. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach seines Bauernhofes versorgt nicht nur den Melkstand mit Strom, sondern den ganzen Hof. Die Welt erlebt gerade die heißeste Woche, die je gemessen wurde. Sieben Tage hintereinander lag die globale Durchschnittstemperatur über dem bisherigen Höchstwert. „Markisen und Sonnenschutzrollos werden immer mehr benötigt“, sagt Rainer Leonhartsberger, der eine Firma für Sonnenschutz betreibt. „Viel trinken, gut einschmieren und Pausen machen. So schützen wir uns bei der Arbeit.“ Im Linzer Stadtteil Urfahr misst die Designerin Kira Schinko 60 Grad über dem Parkplatz, auf den ihr Balkon hinausgeht. Sie nimmt es mit Humor und sucht nun in einem Aufruf den heißesten Balkon in Linz. So will sie auf den aus ihrer Sicht viel zu lange vernachlässigten klimabewussten Städtebau aufmerksam machen. Eine „Thema“-Reportage von Sabine Aßmann, Susanne Kainberger, Andrea Poschmaier und Larissa Rausch über Anpassungsversuche an die Hitze, in Stadt und Land.

Führungskraft in Teilzeit – wie geht das?

„Es ist definitiv ein Mehrwert für das Unternehmen. Weil wir einfach gemeinsam bessere Entscheidungen treffen“, sagt Marlis Heintschel, Teamleiterin bei A1 in einem Shared-Leadership-Modell. Diese Art der Führung in Teilzeit wird immer öfter nachgefragt. Noch tun sich Unternehmen schwer, die nötigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Österreichs Arbeitsmarkt steht unter Druck. Immer mehr Unternehmen haben Schwierigkeiten, hochqualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Neben den globalen Krisen verschärft die Pensionswelle der Babyboomer-Generationen die Situation. Hinzu kommt, dass viele junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die bisherige Arbeitswelt in Frage stellen und neue, flexiblere Arbeitszeitmodelle fordern. Dieser Wandel macht auch vor der Führungsebene nicht Halt. Mariella Gittler hat für „Thema“ mit Teilzeit-Führungskräften über ihre neue Arbeitsrealität gesprochen.

