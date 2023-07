Humoristin „Sarakasmuss“ tritt im Bezirksmuseum 15 auf

Auskünfte und Anmeldungen für 22. Juli: Telefon 0664/249 54 17

Wien (OTS/RK) - Traditionell sind die meisten Wiener Bezirksmuseen in den Ferienmonaten Juli und August gesperrt. Im Rahmen einer neuen Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Summerstage 15“ öffnet das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) die Pforten: Am Samstag, 22. Juli, unterhält dort ab 19.30 Uhr eine aufstrebende Humoristin namens „Sarakasmuss“ das Publikum. Über ihr selbst geschriebenes Programm sagt die Künstlerin mit einem unübersehbaren Lächeln: „Ob’s lustig wird, wird sich zeigen. Da muss man sich schon selbst davon überzeugen“. Nach dem Auftritt plaudert die „Comedienne“ gern mit den Anwesenden. Um 21.00 Uhr endet der Abend. Der Eintritt ist kostenlos. Die Besucher*innen können Spenden geben. Anmeldungen zu dieser Vorstellung nimmt die ehrenamtlich agierende Museumsleiterin, Brigitte Neichl, ab sofort an: Telefon 0664/249 54 17. Weiters sind Reservierungen per E-Mail möglich: bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

