SPÖ-Termine von 17. Juli bis 23. Juli 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 17. Juli 2023:

Petra Bayr, außenpolitische Sprecherin der SPÖ und Präsidentin des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte, nimmt vom 17. bis 20. Juli an der Women Deliver 2023 Konferenz in Kigali, Ruanda teil. Die Konferenz ist die größte multisektorale Veranstaltung zur Förderung der Geschlechtergleichstellung. Weitere Informationen unter: https://www.wd2023.org/

10.00 Uhr Pressekonferenz mit SPÖ-Gleichbehandlungs- und -LGBTIQ-Sprecher Mario Lindner und Ann-Sophie Otte, Obfrau der HOSI Wien und Initiatorin der Kampagne „Schutz für alle“, zum Thema „Queerfeindlichkeit, Hasskriminalität und fehlender Schutz – Präsentation des SPÖ Hate-Crime-Report gegen die LGBTIQ-Community“ (Ort: Medienraum des SPÖ-Parlamentsklubs, Parlament 2. Stock).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“, kuratiert von Eva Nowotny, findet eine Videopremiere mit Charles Kupchan zum Thema „The West needs a new Strategy in Ukraine“ statt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/5pe9pmpp. (Bruno-Kreisky-Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 18. Juli:

Petra Bayr, außenpolitische Sprecherin der SPÖ und Präsidentin des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte, nimmt im Rahmen der Women Deliver 2023 Konferenz in Kigali beim High-Level Launch des Social Institutions and Gender Index (SIGI) an einer Diskussion zum Thema „Geschlechtergerechtigkeit in Zeiten von Krisen“ teil

MITTWOCH, 19. Juli:

Im Rahmen der Women Deliver 2023 Konferenz in Kigali findet eine Sitzung des Rates des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte (EPF) statt, der Petra Bayr als Präsidentin vorsitzt.

