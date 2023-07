Ankündigung - Pressekonferenz der neu gegründeten Initiative: "Mehr leistbaren Wohnraum schaffen"

Wien (OTS) - Explodierende Baukosten, horrende Bodenpreise und langwierige Bauverfahren – leistbarer Wohnraum wird zunehmend schwerer zu errichten. Entsprechend brechen aktuell die Bauvorhaben des Sektors ein. Vor diesem Hintergrund haben sich nun mehrere Bauträger zusammengeschlossen und die Initiative: "Mehr leistbaren Wohnraum schaffen" gegründet.

Dr. Wolfgang Amann vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH wird die neuen Forschungsergebnisse einer Studie zur aktuellen Lage des leistbaren Wohnraums in Österreich präsentieren. Im Anschluss stellt Mag. Andreas Weikhart, Sprecher der Initiative und Vorstandsvorsitzender der Wien-Süd, einen Forderungskatalog der Initiative an die österreichische Politik vor. In diesem fordern die Bauträger gemeinsam die Schaffung von mehr leistbarem Wohnraum und fassen zusammen was es benötigt, um bessere Voraussetzungen dafür zu schaffen.

Datum: 20. Juli 2023, 10:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Wir laden Medienvertreter:innen herzlich zu diesem Pressetermin ein!

Für Foto- und Videomöglichkeiten ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Um eine Voranmeldung unter info @ unique-relations.at wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Szakusits

UNIQUE relations

T: +43 1 877 55 43 – 42

E: stefan.szakusits @ unique-relations.at