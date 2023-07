Tagungslabor Convention4u zeigt Transformationsfelder für die Kongress-Branche auf

Wien (OTS) -

Meetingindustrie tagte von 3.-5. Juli 2023 im Congress Centrum Alpbach, Tirol

Transformation der Branche nach dem Motto „Zurück zur Zukunft | Erfahrung und Tradition küssen Mut und Innovation“

Austrian Convention Bureau feiert 30-jähriges Jubiläum und setzt weitere Impulse für die Zukunft der Branche

Alpbach als Good Practise Destination für nachhaltiges Tagen

„ Die Convention4u als Labor der österreichischen Tagungswirtschaft avanciert mehr und mehr zum Gamechanger für die Branche. Das Format transformiert Teilnehmende zu Teilgebenden und Vortragende zu Mitdiskutierenden und Lernenden. So entsteht eine wirkungsvolle Community “, zeigt sich ACB Präsident Gerhard Stübe erfreut über das diesjährige Tagungslabor.

Von 3.-5. Juli trafen sich knapp 200 Mitarbeitende der Meetingbranche zu dem vom Austrian Convention Bureau (ACB) organisierten Tagungslabor Convention4u (C4u) im Congress Centrum Alpbach, Tirol, um gemeinsam die Zukunft der Meetingindustrie zu gestalten. Die Kernfrage des Tagungslabors lautete „In welchen Bereichen ist eine Transformation der Tagungsbranche nötig, welche Veränderungen im Angebot erfordert diese und wie kann uns diese gelingen?“

Am ersten Kongresstag konnte beim Alpinyoga neue Energie und frische Bergluft getankt werden, bevor sich die Teilnehmenden nach einem Plädoyer für Veränderung mit Moderator Michael Gleich und der Keynote „Den Wandel umarmen, ins Handeln kommen“ von Nora Wilhelm, Mitbegründerin der „collaboratio helvetica“, mit den Grundsätzen der Transformation befassten. Die anschließende Fishbowl-Diskussion ermöglichte den Blick auf unterschiedliche Sichtweisen der Partizipierenden zu diesem Thema. Am Nachmittag konnte in Workshops zu innovativen Eventdesign, angewandten Transformationsstrategien, Lösungsfindung via Lego Serious Play sowie einer Mental Health Session experimentiert werden.

Der zweite Kongresstag startete mit angeleiteten GehSprächen durch Alpbach. Die im Pecha Kucha präsentierten Case Studies gelungener Transformation in der Tagungsbrache befassten sich von Open Data und KI über Generation Z, Transformationsprozesse, Wahrung von Traditionen und nachhaltigen Veranstaltungen bis hin zu META-Livekommunikation. In den darauffolgenden Open Space Formaten ging es in selbstorganisierten Gruppen in die Diskussion, um gemeinsam ins Tun zu kommen. Die abschließende Keynote mit dem Appell zu mehr Anpassungsfähigkeit von Dr. Maximilian Lude, Managing Director philoneos GmbH und Dozent an renommierten Instituten, gab den Teilnehmer:innen Inspiration mit auf den Heimweg.

„ Es freut uns sehr, dass unsere Community wächst und immer mehr neue Teilnehmer:innen daran interessiert sind, aktiv die Zukunft unserer Branche zu gestalten und an der hohen Qualität von Kongressen und Tagungen in Österreich zu arbeiten “, äussert sich ACB Geschäftsführerin Michaela Schedlbauer-Zippusch begeistert über das Interesse an der partizipativen Zukunftsgestaltung. „Heuer begrüßten wir über 70 Teilnehmer:innen (rund 45%) zum ersten Mal beim Tagungslabor.“

Begeistert zeigt sich auch Sandra Neukart, COO Österreich Werbung: „ Die Convention4u ist die Veranstaltung und das Highlight der heimischen Meeting Industrie. Es wird hier gemeinsam gedacht, versucht ins Labor zu gehen, zu sagen: was brauchen wir für die Zukunft, welche Wege will man gemeinsam gehen. Und von daher ist es ein sehr, sehr essenzieller Part und auch die Österreich Werbung freut sich natürlich hier ein Teil zu sein und diese Wege auch künftig zu unterstützen. “

Gemeinsames Netzwerken und nachhaltiges Tagen

Als Auftakt lud am Montagabend das Convention Bureau Tirol die Teilnehmenden beim Get2gether auf die Dachterrasse des Kongresshauses. Nach dem Aperitif ging es in willkürlich aufgeteilten Gruppen in sieben verschiedene Alpbacher Hotels und Gasthöfe zum Netzwerken bei traditionellen Köstlichkeiten. Zum Ausklang des Abends mit frisch zubereiteter Tiroler Prügeltorte kamen die Teilnehmenden wieder auf der Terrasse zusammen.

Traditionell fand im Anschluss an den ersten Kongresstag das „Dinner4u“ statt, an dem heuer das 30-jährige Wirken des rein mitgliederfinanzierten Verbandes, gefeiert wurde. „ Wir freuen uns sehr, dass wir als Verband gemeinsam schon 30 Jahre feiern dürfen und immer im Dienst der österreichischen Tagungsindustrie als Lernlabor tätig zu sein. Wir brauchen das für die Zukunft, weil die Zukunft heißt: empathische Begegnungen “, so Gerhard Stübe.

Die Convention4u setzte seit nunmehr 14 Jahren den eingeschlagenen Weg in Richtung nachhaltiges Tagen fort und hat mit der Wahl des Congress Centrum Alpbach und Convention Bureau Tirol, die beide Lizenznehmer des österreichischen Umweltzeichens sind, ideale Partner ausgewählt.

„ Neben der Zertifizierung der Convention4u als Green Meeting wurde das Thema Nachhaltigkeit auch inhaltlich in mehreren Sessions integriert und lebendig veranschaulicht “, so Marie Lechner, ACB Association & Congress Managerin. „Die Einnahmen der sozialen Charity Aktion, an der die Convention4u Community aktiv ein neues Zuhause für Wildbienen gestaltete, wurden für die Ökologiegruppe der Mittelschule Alpbach gesammelt.“ Das ACB verdoppelte auf einen Spendenerlös von 1.000 EUR.



„ Danke an unsere Mitglieder und Teilnehmer:innen, die der Schlüssel zum Erfolg des Tagungslabors sind: Denn Zukunft kann nur gelingen, wenn Innovator:innen und Umsetzer:innnen kooperieren “, bedankt sich Stübe.

Das Austrian Convention Bureau bedankt sich auch bei den starken Partner:innen für die Unterstützung, die zum Erfolg der Convention4u 2023 beigetragen haben:

Congress Centrum Alpbach

Convention Bureau Tirol

Österreich Werbung

Näheres zur den Inhalten des Kongress unter: www.c4u2023.acb.at

Die Convention4u 2024 findet von 1. - 3. Juli 2024 im Palais Kaufmännnischer Verein Linz statt. www.acb.at

